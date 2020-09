Zverev: 'Seré campeón de un Grand Slam en algún momento'

Nueva York, 13 sep (EFE).- El alemán Alexander Zverev, que perdió este domingo la final del Abierto de EE.UU. ante Dominic Thiem pese a haberse hecho con los dos primeros sets del encuentro, se mostró convencido de que en algún momento de su carrera se hará con uno de los cuatro grandes.

'Tengo 23 años, no creo que sea mi última oportunidad. Creo que seré campeón de un Gran Slam en algún momento', dijo Zverev en una rueda de prensa posterior al partido, que aseguró además que estuvo 'muy cerca' de ser el vencedor.

'Estaba a unos pocos juegos, quizá a unos pocos puntos', apuntó el quinto cabeza de serie del torneo, que concretó que la parte del encuentro que más le ha entristecido no es el tercer set, cuando Thiem comenzó a darle la vuelta al partido, sino la quinta manga, que estuvo muy ajustada.

'Tuve muchas oportunidades en el quinto set y no las aproveché', aseveró.

Zverev, conocido por la potencia de su saque, explicó que la razón de su flojo servicio en el quinto set no fue el temor a las dobles faltas, sino a unos calambres en su cuádriceps izquierdo, que hacía que ya no pudiera impulsarse.

El alemán, que confesó que 'no es fácil' perder la final de un Grand Slam por tan reducido margen, no quiso hablar de los aspectos positivos que se haya podido llevar del torneo y del resultado de este domingo.

'La pregunta viene dos o tres días demasiado pronto', dijo el número siete de la ATP, que tampoco se mostró muy dispuesto a hablar de la influencia de su nuevo entrenador, el español David Ferrer.

'David es genial, lo he dicho en varias ocasiones. (...) He aprendido mucho de él, pero creo que ahora no es momento de hablar de eso', zanjó. EFE