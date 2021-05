$!JCE incorpora doce oficialías donde no se legalizarán actas del estado civil

La Junta Central Electoral (JCE) anunció este lunes la incorporación de doce oficialías del Estado Civil al Proyecto de “Eliminación del Trámite de la Legalización de las Actas del Estado Civil (ETLA)”, que se implementa de forma gradual en el país desde el pasado 5 de abril.

Desde la puesta en funcionamiento el proyecto piloto se han validado 31,967 actas validadas, de un total de 33,302 solicitudes realizadas por los ciudadanos, para un 95.99% de cumplimiento, informó la institución.

Las oficialías que serán incorporadas a partir de este martes 11 de mayo son las de la 16va. Circunscripción de Los Alcarrizos; la 3era. Circunscripción del Distrito Nacional; la 1era. y 2da. Circunscripción de Moca; y la 1era. y 2da. Circunscripción de La Vega.

También se integran las oficialías de Cabral, Hato Mayor, Villa González, Jánico, San José de las Matas y Altamira, para un total de 27 oficialías, incluyendo las 15 que ya tenía en funcionamiento el proyecto desde su lanzamiento el pasado 5 de abril.

Rhina Alessandra Díaz Tejada, directora interina del Registro Civil, reiteró que las actas que ya no requieren ser legalizadas, así como aquellas que tienen que agotar el proceso de legalización cuando se expiden en oficialías que no hayan sido incorporadas al ETLA no vencen.

Destacó que las instituciones receptoras de este tipo de documentación las han aceptado sin inconvenientes, salvo la embajada de Alemania y Francia que por un tema de su ordenamiento jurídico interno sí requiere que las actas tengan la estampa de legalización.

“Eso es por un tema de sus normas de esos países que requieren todavía para recibir un acta de nacimiento, tienen que tener un stiker. Pero ya nosotros como institución estamos en conversación con ellos y como ya les dije, eso no depende de la institución, depende de las normas de esas instituciones externas a la Junta Central Electoral”, refirió la funcionaria.

Refirió que el criterio que han tomado en cuenta para llevar el piloto a las distintas oficialías del país ha sido un híbrido entre aquellas dependencias que tienen mayor número de emisión de actas a nivel nacional y también las que menos tienen.