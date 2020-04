$!Jefe de Armada estadounidense renuncia tras despedir a capitán que alertó COVID-19

El brote de coronavirus entre los 4.865 miembros de la tripulación del Roosevelt ha dejado ya 170 casos confirmados de la enfermedad COVID-19, incluido el propio Crozier.

Los comentarios de Modly, como anteriormente había ocurrido con la carta de Crozier, se filtraron a la prensa y generaron la condena de legisladores y de familiares de los marinos del buque, que días antes habían despedido a su superior destituido como un héroe y con muestras de cariño y respeto.

En la noche del lunes, Modly ya tuvo que publicar una declaración para disculparse con Crozier por haberlo insultado, a petición del secretario de Defensa de EE. UU., Mark Esper.

"No estamos en guerra. Los marineros no deben morir. Si no actuamos ahora, estamos fracasando a la hora de cuidar a nuestro activo más confiable: nuestros marineros", había escrito Crozier en su carta, que acabó siendo filtrada a The San Francisco Chronicle.

El propio presidente, Donald Trump, había criticado a Crozier por considerar inapropiado que escribiera una carta y que ésta "se difundiera por todas partes", como si se tratase de "una clase de literatura".

Casi mil miembros de la tripulación del Roosevelt desembarcaron la semana pasada en la base naval de Guam y otros 1.500 lo hicieron el fin de semana para comenzar una cuarentena en hoteles de la isla, tras dar negativo en la prueba del coronavirus.