Calles destruidas en Mao

La emblemática avenida Benito Monción, en el municipio de Mao, presenta un avanzado estado de deterioro que preocupa a lugares. Polvo cuando no llueve y lodo con una llovizna es la situación que se vive en el lugar. Los conductores expresaron a José Boquete su opinión sobre el problema. Dicen que ha habido un descuido total por parte de las autoridades porque han permitido que el problema se agrave por no darle manteniendo a la vía, que es una de las principales del municipio. Las autoridades no informan si intervendrán la avenida.

Adalberto de la Rosa

Licenciado en Comunicación Social por la Universidad Dominicana O&M. Ha ejercido el periodismo desde 1988 en radio, televisión y periódicos.