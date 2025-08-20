×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
fuga de agua
fuga de agua

Fuga de agua deteriora acera y pone en riesgo a peatones en la avenida Buenaventura Freites

Motoristas invaden paseo peatonal dañado

  • Adalberto de la Rosa - Twitter
  • Adalberto de la Rosa - Facebook
Expandir imagen
Fuga de agua deteriora acera y pone en riesgo a peatones en la avenida Buenaventura Freites
Con frecuencia el lugar esta mojado. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA)

Una leve, pero permanente fuga de agua en la acera de la avenida Buenaventura Freites casi esquina John F. Kennedy, dificulta el paso de los peatones, no así a los motoristas que han hecho de este paseo su autopista predilecta. 

  • Es la salida del parqueo del departamento de extranjería de la Junta Central Electoral.

Una fuga permanente

Ocurre en la salida del parqueo del departamento de extranjería de la Junta Central Electoral. El agua limpia corre por el contén hasta perderse en uno de los filtrantes, pero a su paso ha dañado la acera convirtiéndola en pedazos de cemento en vez de la superficie plana requerida para caminar de manera segura. Los peatones, para no mojarse los pies y evitar ser atropellados por los motoristas, caminan por la calle.

TEMAS -
  • Compartir por Twitter
  • Compartir por Facebook

Licenciado en Comunicación Social por la Universidad Dominicana O&M. Ha ejercido el periodismo desde 1988 en radio, televisión y periódicos. 