Fuga de agua deteriora acera y pone en riesgo a peatones en la avenida Buenaventura Freites

Una leve, pero permanente fuga de agua en la acera de la avenida Buenaventura Freites casi esquina John F. Kennedy, dificulta el paso de los peatones, no así a los motoristas que han hecho de este paseo su autopista predilecta.

Es la salida del parqueo del departamento de extranjería de la Junta Central Electoral.

Una fuga permanente

Ocurre en la salida del parqueo del departamento de extranjería de la Junta Central Electoral. El agua limpia corre por el contén hasta perderse en uno de los filtrantes, pero a su paso ha dañado la acera convirtiéndola en pedazos de cemento en vez de la superficie plana requerida para caminar de manera segura. Los peatones, para no mojarse los pies y evitar ser atropellados por los motoristas, caminan por la calle.