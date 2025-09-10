Riesgo latente en intersección transitada: vehículos y peatones en peligro por mal estado de aceras

Boquete en posición de llamado a resolver el problema de las aceras en Los Jardines ( DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA )

José Boquete encontró otro peligro para peatones y conductores en la acera este de la avenida Buenaventura Freites frente a la calle Central de Los Jardines.

El tiempo se ha encargado de erosionar el terreno y la estructura de cemento de la acera ha quedado con parte su base.

Poco a poco el cemento se va inclinando hacia una cañada que nace en esa zona y con cualquier resbalón se cae en la cañada.

Peligro permanente

Es una intersección de mucho uso, que además de reconstruir la acera, merece la construcción de un muro de protección. Algunos vehículos se han accidentado en la cañada al perder el control.

En varias ocasiones se ha denunciado el mal estado de las aceras de Los Jardines, principalmente en la avenida Buenaventura Freites, pero nada se hace.