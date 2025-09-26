Cartón como única protección: denuncian riesgo eléctrico en esquina de las calles Delgado y Francia

A una esquina del Palacio Nacional, en la avenida doctor Delgado esquina Francia hay un hoyo con cables casi en el contén que llevan tiempo con la única protección de un pedazo de cartón.

Justo a unos dos o tres metros frente al lugar hay un centro de salud a donde diariamente acuden ciudadanos, muchos de ellos en condiciones fisicomotora limitadas que pudieran accidentarse.

Cables a la intemperie

No se pudo determinar si el cableado tiene corriente y qué alimentan, tampoco quién o quiénes lo dejaron al descubierto.

Algunos caminantes expresaron a José Boquete su alegría de verlo en el lugar para ver si alguna autoridad se digna en corregir el problema.