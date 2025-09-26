×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Hoyo
Hoyo

Cartón como única protección: denuncian riesgo eléctrico en esquina de las calles Delgado y Francia

Peligroso hoyo con cables expuestos amenaza peatones cerca del Palacio Nacional

  • Adalberto de la Rosa - Twitter
  • Adalberto de la Rosa - Facebook
Expandir imagen
Cartón como única protección: denuncian riesgo eléctrico en esquina de las calles Delgado y Francia
Calle doctor Delgado esquina Francia. (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ)

A una esquina del Palacio Nacional, en la avenida doctor Delgado esquina Francia hay un hoyo con cables casi en el contén que llevan tiempo con la única protección de un pedazo de cartón.

Justo a unos dos o tres metros frente al lugar hay un centro de salud a donde diariamente acuden ciudadanos, muchos de ellos en condiciones fisicomotora limitadas que pudieran accidentarse.

Cables a la intemperie 

No se pudo determinar si el cableado tiene corriente y qué alimentan, tampoco quién o quiénes lo dejaron al descubierto.

  • Algunos caminantes expresaron a José Boquete su alegría de verlo en el lugar para ver si alguna autoridad se digna en corregir el problema.

TEMAS -
  • Compartir por Twitter
  • Compartir por Facebook

Licenciado en Comunicación Social por la Universidad Dominicana O&M. Ha ejercido el periodismo desde 1988 en radio, televisión y periódicos. 