Desborde de cañada Los Platanitos en Santo Domingo Norte expone abandono de autoridades
Lluvias agravan crisis de familias que viven en los alrededores
Las lluvias que han afectado al país últimamente han sido un llamado de atención a las autoridades municipales de Santo Domingo Norte.
La cañada Los Platanitos se desbordó y sus aguas contaminadas penetraron en las viviendas, dañando todo a su paso.
Los vecinos han reclamado a distintos alcaldes para que solucionen el problema, pero, según algunos de los afectados, estos se hacen los desentendidos.
Un llamado a Betty Gerónimo
Wellington González, residente en la zona, afirmó que la alcaldesa Betty Gerónimo y la Caasd están esperando que ocurra una tragedia para iniciar la intervención de la cañada.