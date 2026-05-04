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Fuga de la Caasd en Naco desperdicia agua y destruye la calle cada semana

Vecinos denuncian daño vial por tubería rota que la Caasd no logra reparar

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Fuga de la Caasd en Naco desperdicia agua y destruye la calle cada semana
La calle Juan Paradas Bonilla, en Naco, es un caos por el agua que se desperdicia y el mal estado de la vía. (DIARIO LIBRE/JUAN GUIO)

Además de la pérdida de miles de galones de agua cada jueves, la fuga de una tubería de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd) en la calle Juan Paradas Bonilla, ensanche Naco, Distrito Nacional, ha dañado el pavimento.

Es que el agua, con el tiempo, destruye la calzada y erosiona hasta quedar el tramo en tierra.

  • Vecinos dicen que la Caasd ha intervenido el lugar en unas siete ocasiones, pero el problema resurge al poco tiempo.

Doble daño

No se cansan de reportar el caso no solo por el daño a la calle, sino también por la cantidad de agua que se desperdicia cada vez que envían el líquido a la zona de Naco.

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Licenciado en Comunicación Social por la Universidad Dominicana O&M. Ha ejercido el periodismo desde 1988 en radio, televisión y periódicos. 