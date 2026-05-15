Hoyo en carril izquierdo provoca riesgos en avenida Charles de Gaulle

Muchas gomas han explotado por este hoyo. ( DIARIO LIBRE/JUAN GUIO )

Para conducir por la avenida Charles de Gaulle, en dirección sur-norte, después del elevado sobre la autopista coronel Rafael Fernández Domínguez, antigua San Isidro, hay que tener mucho cuidado.

Es que en el carril izquierdo hay un hoyo que ha hecho perder el equilibrio a más de un conductor.

Peligro en la vía

Por lo regular los vehículos se desplazan a velocidad moderada o rápida y se encuentran con el hoyo a la vera de la isleta central, impactando los neumáticos.

Con el tiempo el problema se agrava y, aunque para los que conocen el lugar, saben del peligro, otros no.