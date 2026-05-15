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Hoyo en carril izquierdo provoca riesgos en avenida Charles de Gaulle

Los conductores se exponen a tener accidentes

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Hoyo en carril izquierdo provoca riesgos en avenida Charles de Gaulle
Muchas gomas han explotado por este hoyo. (DIARIO LIBRE/JUAN GUIO)

Para conducir por la avenida Charles de Gaulle, en dirección sur-norte, después del elevado sobre la autopista coronel Rafael Fernández Domínguez, antigua San Isidro, hay que tener mucho cuidado.

  • Es que en el carril izquierdo hay un hoyo que ha hecho perder el equilibrio a más de un conductor.

Peligro en la vía

Por lo regular los vehículos se desplazan a velocidad moderada o rápida y se encuentran con el hoyo a la vera de la isleta central, impactando los neumáticos.

Con el tiempo el problema se agrava y, aunque para los que conocen el lugar, saben del peligro, otros no.

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Licenciado en Comunicación Social por la Universidad Dominicana O&M. Ha ejercido el periodismo desde 1988 en radio, televisión y periódicos. 