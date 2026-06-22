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Exigen solución a badén en mal estado desde hace años en Bella Vista

Vecinos denuncian peligro del problema en la calle Doctor Defilló

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Exigen solución a badén en mal estado desde hace años en Bella Vista
En el tramo deteriorado se amula agua y se reproducen mosquitos . (DIARIO LIBRE/JUAN GUIO)

Parte de un badén en la calle Doctor Defilló esquina César Augusto Roque, en Bella Vista, está destruido y es un estorbo para conductores.

  • Conductores lo desechan, pero otros que no conocen la vía impactan sus vehículos en el lugar.

Abandono de años

 Un comerciante del lugar dijo que hace años que el tramo del badén se deterioró, que se acumula agua, a veces mal oliente y que es un problema para conductores y los comercios cercanos.

 Reclaman a la Alcaldía y a Obras Públicas que visiten el sector y ordenen la solución para que el tránsito vuelva a ser fluido en esa calle.

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Licenciado en Comunicación Social por la Universidad Dominicana O&M. Ha ejercido el periodismo desde 1988 en radio, televisión y periódicos. 