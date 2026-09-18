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Imbornal sin tapa pone en riesgo a peatones y conductores en Villa Consuelo

Basura y falta de tapa agravan el peligro para conductores y peatones

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Imbornal sin tapa pone en riesgo a peatones y conductores en Villa Consuelo
El hueco de un imbornal en la calle Seibo casi esquina San Martín es un peligro. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA)

Un imbornal sin tapa representa un peligro para peatones y conductores en la intersección de las calles Seibo y San Martín, en Villa Juana, donde el hueco permanece expuesto en una de las esquinas. La situación aumenta el riesgo de que una persona pueda caer o que un vehículo termine dentro del registro y provoque un accidente.

El imbornal también acumula basura y presenta problemas para el drenaje del agua, que se filtra lentamente cuando llueve.

  • La obstrucción y la falta de la tapa pueden dificultar la evacuación de las aguas pluviales y favorecer el deterioro de la zona.

Esperan solución

Vecinos y conductores esperan que las autoridades correspondientes intervengan el lugar y coloquen una nueva tapa, además de retirar los desperdicios acumulados, para evitar accidentes y garantizar el adecuado funcionamiento del sistema de drenaje.

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Licenciado en Comunicación Social por la Universidad Dominicana O&M. Ha ejercido el periodismo desde 1988 en radio, televisión y periódicos. 