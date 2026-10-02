Rejilla sin protección pone en riesgo a peatones en calle de Los jardines

Cualquier persona puede ser arrastradas por las lluvias hacia el alcantarillado. ( DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO )

Una rejilla del sistema de alcantarillado pluvial ubicada en la esquina de las calles Jardines Encantados y John F. Kennedy se encuentra sin protección, situación que representa un riesgo para peatones y conductores que transitan por la zona.

Las barras de metal que cubrían el registro desaparecieron, dejando un agujero de dimensiones suficientes para que una persona pueda caer en su interior.

Residentes y transeúntes temen que alguien pueda ser arrastrado hacia el desagüe, especialmente durante episodios de lluvias intensas.

Un peligro con las lluvias

El peligro aumenta cuando llueve, debido a que el área se llena de agua y el agujero queda prácticamente oculto, lo que dificulta advertir su presencia. Se requiere la intervención de las autoridades correspondientes para colocar nuevamente la protección y evitar posibles accidentes.