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Rejilla sin protección pone en riesgo a peatones en calle de Los jardines

Desaparecen barras de rejilla y queda expuesto el alcantarillado pluvial

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Rejilla sin protección pone en riesgo a peatones en calle de Los jardines
Cualquier persona puede ser arrastradas por las lluvias hacia el alcantarillado. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO)

Una rejilla del sistema de alcantarillado pluvial ubicada en la esquina de las calles Jardines Encantados y John F. Kennedy se encuentra sin protección, situación que representa un riesgo para peatones y conductores que transitan por la zona.

Las barras de metal que cubrían el registro desaparecieron, dejando un agujero de dimensiones suficientes para que una persona pueda caer en su interior.

  • Residentes y transeúntes temen que alguien pueda ser arrastrado hacia el desagüe, especialmente durante episodios de lluvias intensas.

Un peligro con las lluvias

El peligro aumenta cuando llueve, debido a que el área se llena de agua y el agujero queda prácticamente oculto, lo que dificulta advertir su presencia. Se requiere la intervención de las autoridades correspondientes para colocar nuevamente la protección y evitar posibles accidentes.

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Licenciado en Comunicación Social por la Universidad Dominicana O&M. Ha ejercido el periodismo desde 1988 en radio, televisión y periódicos. 