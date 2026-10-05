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Hoyo de más de cuatro pies de profundidad amenaza a transeúntes en la Manuel de Jesús Galván

Ramas y un cono advierten sobre peligrosa alcantarilla abierta

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Hoyo de más de cuatro pies de profundidad amenaza a transeúntes en la Manuel de Jesús Galván
Transitar por la calle Galván es peligroso por el hoyo casi esquina México. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO)

Un hoyo de unas 35 pulgadas de ancho y más de cuatro pies de profundidad representa un peligro para las personas que transitan por la calle Manuel de Jesús Galván, casi esquina México, debido a la falta de la tapa de una alcantarilla.

El espacio permanece abierto en plena vía pública y constituye un riesgo para peatones y conductores, especialmente durante la noche o cuando las condiciones de visibilidad son reducidas.

Señales de advertencia

Ante la ausencia de una protección adecuada, algunas personas han colocado ramas de árboles y un cono en el lugar para advertir a quienes circulan por la zona sobre el peligro y evitar que alguien pueda caer en la alcantarilla.

  • Los residentes y usuarios de la vía reclaman que sea colocada la tapa y se corrija la situación para prevenir un accidente.

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Licenciado en Comunicación Social por la Universidad Dominicana O&M. Ha ejercido el periodismo desde 1988 en radio, televisión y periódicos. 