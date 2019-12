$!Joven activista mapuche: 'ser pobre no significa ser ignorante'

Y por eso, 'así como se está despertando Chile y Latinoamérica en general necesitamos estas unidos, cambiar el sistema, asegurarnos un futuro mejor para nuestros hijos. No tenemos que aceptar todo lo que hemos aceptado hasta ahora'.

'Ser pobre no significa ser ignorante', dijo el joven chileno, originario de la comunidad mapuche, en una entrevista con Efe.

Panichine forma parte de la organización Friday For Future, encabezada por la activista Greta Thumberg, que llegará en los próximos días a la capital española procedente de Lisboa.

'No se puede considerar a la sociedad sin considerar el medio ambiente, porque es parte de él', aseveró.

El joven activista chileno denunció la 'terrible represión' por parte de los gobiernos, de cualquier signo, que sufren los pueblos originarios, que 'finalmente son quienes protegen la mayor cantidad de tierra, de medio ambiente'.

'Creo más en la gente que en los gobiernos. Todos esos políticos, todos esos negociadores climáticos nunca han estado en los zapatos de la gente que anda sufriendo, la gente pobre, la que no tiene lo que si tienen ellos', indicó.

¿Y cuál sería la solución?: 'No seguir cometiendo el mismo error. Los políticos no están escuchando a la gente, y la única solución para lograr los cambios en el mundo es escuchar a la gente y tener políticos que de verdad sean parte de la solución, algo que no sucede hoy en día'.

Panichine alabó el movimiento Friday For Future, que 'reúne a jóvenes con una tremenda capacidad de acción, esperanza y capacidad de amor'.

'Gracias a la valentía de Greta, a la de todos, estamos aquí. Todos hemos dado el cien por cien, nos ha costado muchas cosas, pero estamos aquí y creemos que esta lucha es justa y debemos luchar hasta el último momento', indicó.