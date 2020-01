$!Joven dominicano ingresa al Centro de Educación Artística de Televisa

El joven oriundo de Puerto Plata, Henry Oneil Núñez Batista de 25 años de edad y con una licenciatura en cmunicación Social es elegido para ingresar al Centro de Educación Artística de Televisa (CEA).

El CEA es una institución artística mexicana especializada en la actuación y otros ámbitos del espectáculo. El 90% de los actores de Televisa son egresados de esta escuela.

“Todo comenzó en el año 2017, ese año participé en el proyecto Telemicro México, proyecto que realiza el grupo de Medios Telemicro cada año con jóvenes de todo el país; estos jóvenes son elegidos por su excelencia académica y por sus labores sociales en favor de nuestro país y fui uno de los jóvenes seleccionado ese año. El día que nos tocó visitar Televisa llené mi solicitud de ingreso, me llamaron para darme la noticia de que fui pre-seleccionado pero tenía que presentarme en pocos días a la audición después de que me hicieron la llamada, al final no pude presentarme por razones que se me escaparon de las manos, estuve muy triste, caí en depresión porque siempre fue el sueño de toda mi vida y ver que estaba tan cerca y no pude lograr ir a la audición me puso bien triste, pero como dicen todo pasa por algo y el tiempo de Dios es perfecto, ese no era mi año”, comentó el joven.

Añadió que el pasado año se trasladó a a Ciudad de México para llenar la solicitud de ingreso nuevamente. “De 7 mil solicitudes de varios Estados de México y todas partes del mundo fui pre-seleccionado, de esas 7 mil solicitudes pre-seleccionaron un aproximado de 400 personas y entre esas fui el único dominicano pre-seleccionado de este año. Me contactaron para darme la noticia de que fui pre-seleccionado y me informaron la fecha de mi audición, en noviembre viaje nuevamente a México, audicioné en Televisa San Ángel frente al Sr. Eugenio Cobo quien dirige el CEA desde el año 1987 y demás comité de selección, pase por varias pruebas entre ellas una entrevista donde tenía que contar una anécdota de vida, pase por pruebas de actuación, prueba de imagen en video, prueba de creatividad, prueba de interpretación y baile”, recordó.

Henry Oneil Núñez Batista manifestó que posteriormente fue notificado de que fue seleccionado para su ingreso. “Fue uno de los días más felices de mi vida pues saber que logré el sueño de toda mi vida, que desde niño deseaba entrar a esta escuela, ser parte de Televisa era mi tema de conversación siempre con mis amigos y verlo hacer realidad me llenó de mucha emoción y mucho orgullo, no pare de llorar, reír y darle las gracias a Dios. De 400 personas pre-seleccionadas eligen un aproximado de 40 personas para formarlos como actor y saber que estoy entre esos. Me llena de mucho orgullo poder representar a mi país allí”.

El proceso de formación

“Voy a tener un tiempo de preparación, estaré estudiando en el CEA Televisa de lunes a viernes 9 horas diarias donde me darán clases de actuación, taller de teatro, taller de televisión, técnica vocal, interpretación verbal, jazz, ballet, expresión corporal entre otras. El 16 de enero del año 2020 es el comienzo de mi preparación en el CEA Televisa. Mi deseo es convertirme en un gran actor para que algún día tener un protagónico en Televisa y poner mi país bien en alto como se lo merece, hay pocos actores dominicanos en telenovelas y quiero ser uno de esos pocos que han entrado en esta rama. Cuando me sienta cansado pensaré en mi país, en este sueño por lo cual tanto he soñado y luchado y en todas esas personas que creen en mí y sacaré más fuerza para darlo todo y para que todos se sientan muy orgullosos de mi”, comentó Núñez Batista.