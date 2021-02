$!Jovenel Moise arresta al juez llamado a sustituirle si abandona el poder

'Felicito a los responsables de mi seguridad en el Palacio (Nacional). El sueño de esta gente era atentar contra mi vida. Gracias a Dios, no hemos visto esto. Este plan ha sido abortado', afirmó el mandatario antes de abordar un bimotor desde la capital.

ARRESTO DE OPOSITORES

'EL PRESIDENTE NO SE VA'

En un mensaje a la nación grabado y difundido por sus redes sociales por la tarde, Moise reafirmó que no renunciará y, en cambio, llamó a dialogar a sus opositores.

'Unámonos para hacer reformas efectivas en la Constitución del país. Hoy es 7 de febrero, el presidente no se va. Sigue aquí. Sentémonos juntos para dar otro rumbo al país', dijo.

Para no dejar duda alguna sobre sus intenciones, Moise dijo: 'me quedan 364 días en el poder. No habrá transición'.

El gobernante, sin embargo, admitió haber 'fracasado' en el objetivo de estabilizar a la deprimida nación, aunque culpó de 'todos los males del país' a la 'mafia criminal dentro del Estado' y a los 'oligarcas corruptos', a quienes prometió seguir enfrentando.