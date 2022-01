Milagros Ortiz Bosch: "No somos la justicia"

La funcionaria respondió sobre los cuestionamientos a la Digeig de que no investiga los supuestos casos de corrupción de esta administración pública

Milagros Ortiz Bosch aclaró este miércoles que la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig) no es la que decide que un caso que investigue sea judiciable o no.

"Mucha gente cree que somos la justicia y no lo somos", expresó Ortiz Bosch, directora de la Digeig luego de terminar su participación en la conferencia dada en el Colegio Dominicano de Ingenieros y Arquitectos (Codia) sobre la transparencia de los fondos públicos en los gremios profesionales.

La funcionaria respondió a los periodistas sobre los cuestionamientos a la Digeig de que no investiga los supuestos casos de corrupción de esta administración pública.

Por otro lado, Ortiz Bosch dijo que no puede estar opinando sobre los temas judiciales para que no se entienda que está enviando mensajes a los representantes del Poder Judicial..

"El orgullo que tenemos más grande es que ningún miembro de la justicia ha recibido una recomendación o una solicitud de un miembro del Poder Ejecutivo. En eso, el presidente (Luis Abinader) y nosotros somos categóricos", manifestó Ortiz Bosch.

La directora de la Digeig aseguró que, en ocasiones, la institución que dirige lleva sus investigaciones a la Procuraduría General de la República (PGR), la cual le informa que ya está inmersa en el caso. Ortiz Bosch dio como ejemplo los casos de la Lotería Nacional o del Instituto Postal Dominicano (Inposdom).

Sobre el caso de Kimberly Taveras

En cuanto a este tema, Ortiz Bosch dijo que no puede seguir hablando de un caso que ya está en mano de la justicia. "Me están pidiendo que agreda al Poder Judicial y no lo voy hacer", manifestó.

