Agente de la Policía investigado en caso Coral pide le descongelen su cuenta bancaria

Un segundo teniente de la Policía Nacional interpuso este martes un amparo ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA) en busca que le sea descongelada su cuenta de nómina, que le fue bloqueada luego de iniciada la investigación por la red de corrupción Coral.

El policía, identificado como Jairo Ramiro Hernández, asegura que su cuenta de nómina está congelada desde junio del año pasado y a la fecha no ha podido cobrar, pese a no haber sido sometido a la justicia y no estar desvinculado de la institución del orden público.

Su abogado, David Santo Merán, asegura que la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) ha violentado los derechos de su defendido.

Las cuentas del policía están congeladas a solicitud de la Pepca, la cual lo investiga con relación a la red de corrupción que supuestamente lideraba el mayor general Adán Cáceres.

La Pepca asegura en su expediente que Adán Cáceres Silvestre creó un entramado militar-policial, social y religioso para distraer fondos del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) y del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) durante los dos períodos de gobierno de Danilo Medina.

Entre los imputados que guardan prisión preventiva desde mayo de 2021, figuran Adán Cáceres Silvestre, el coronel Rafael Núñez de Aza, el sargento Alejandro José Montero Cruz, el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán y su madre, la pastora Rossy Guzmán Sánchez.

Por el mismo caso cumple arresto domiciliario el mayor Raúl Alejandro Girón Jiménez, que colaboró con la investigación del Ministerio Público.

Al grupo se le acusa de asociación de malhechores, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, lavado de activos provenientes de actos de corrupción, entre otros delitos.

