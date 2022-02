Dictan prisión preventiva a conductor que mató a dos niños e hirió de gravedad a un tercero

El Tribunal de Juzgado de Paz, de la provincia de San Pedro de Macorís, impuso este miércoles tres meses de prisión como medida de coerción contra Andrès Céspedes, acusado de embestir tres niños el pasado 27 de enero, en el sector Santa Fe, de esa provincia, dos de los cuales fallecieron y un tercero resultó gravemente herido.

La información la ofreció el abogado de la familia de las víctimas, Miguel Arredondo, quién aseguró que por una parte se sienten bien, ya que con uno de los responsables se esta haciendo justicia, pero que todavía faltan atrapar a los demás implicados en el caso.

Los infantes fallecidos son Yeremi Novel, de 7 años, y de Yeferson Novel, de 5. El herido es Yeferson Novel.

Arredondo hizo un llamado a las autoridades para que continúen la investigación, puesto que ha sido un hecho lamentable, tanto para los padres, como para la sociedad en general.

Además, informó que la medida de revisión se pautó para el próximo 24 de mayo. “Esperemos que los demás responsables o queden afuera y paguen todos los que tienen que pagar”, sostuvo.

Se recuerda que los menores fueron atropellados por la yipeta que conducía Andrés Julio Céspedes cuando regresaban de practicar béisbol cuando una yipeta los impactó.

Céspedes deberá cumplir la medida de coerción en el Centros de Corrección y Rehabilitación de San Pedro de Macorís.

Por el accidente todavía está prófugo Héctor Geovanny Morla, quien acompañaba a Céspedes y a quien este le pasó el guía, según la cámara.