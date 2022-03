Juez libera a los policías acusados de dar "tumbe de droga" en Barahona

El juez del Juzgado de Instrucción de Barahona ordenó la tarde de este martes la libertad de los policías acusados de dar un "tumbe de droga", al variarle la medida de coerción. Por el caso han sido imputados 14 miembros de la Policía Nacional.

El magistrado Daniel Emilio Pimentel les impuso a los acusados el pago de una garantía económica, mediante contrato, y presentación periódica cada mes. Cumplían un año de prisión como medida de coerción, la cual le fue dictada en noviembre de 2021.

Los agentes beneficiados con la variación de la medida de coerción fueron 11, pues tres de los imputados ya habían sido favorecidos con la libertad, conforme a declaraciones del fiscal de Barahona, Welington Matos.

Conforme al representante del Ministerio Público, el magistrado para variar la medida, “se basó en aspectos que no son competencias de un juez para revisar una medida de coerción”.

El representante del Ministerio Público dijo a Diario Libre que tan pronto tengan la resolución, procederán con la apelación de la misma.

Señaló que un magistrado, al conocer la revisión de una medida coercitiva es si con él o los imputados existe peligro de fuga, si van a torpedear el proceso.

Afirmó que el juez “no analizó nada de eso”. “Ya van toditos para afuera”, deploró el fiscal.

Al ser cuestionado sobre en qué se basó el magistrado para variar la coerción, indicó que su alegato fue no se ocupó droga, que quien debió querellarse fue a quien le robaron la droga, y esa persona no puso denuncia.

Indicó que el juez arguyó “un sinnúmeros de cosas que no tienen que ver con la revisión de una medida de coerción". "O sea, él se fue más allá, porque él lo que tenía que revisar, verificar si esos imputados no representan peligro de fuga y si no van a torpedear la investigación otorgándosele la libertad”

El fiscal de Barahona acusó al juez Daniel Emilio Pimentel de actuar como si se tratara de una audiencia preliminar, y no una revisión de medida coercitiva.

“Incluso él dice, cuando está motivando su decisión, que el millón 700 y pico de pesos que se ocuparon, que dijo el Chatica, uno de los imputados, que dijo que era producto de la droga, que a quién debía someterse fue a quien entregó ese dinero”, refirió a DL durante una llamada.

Al dinero que se refiere el fiscal fue el supuesto 1.7 millones de pesos que entregó un hermano del cabo Esteban Armando Féliz Batista (Chatica) para su liberación luego de ser secuestrado y golpeado. Precisamente por ese secuestro fue que el caso del “tumbe de droga” comenzó, pues resultó muy sospechoso como ocurrió el hecho y la Policía y el Ministerio Público comenzaron a investigar.

Los acusados Los imputados por el caso son: Los imputados son: el cabo Esteban Armando Féliz Batista (Chatica), el sargento Oscar Andrés Valentín Jiménez, los rasos Iván Féliz Vólquez, Carlos David Pimentel Cuevas y el capitán Rafael Amaurys Medina Pérez (Patú). También, los sargentos Frainel Féliz, Jorge Ramón Alcántara Urbáez, Jordany Cuevas Méndez, Miguel Ángel Féliz Féliz, el cabo Juan Carlos Medina Méndez y el raso Junior Geraldo García. Además, José Manuel Olivero y Brayan Polanco.