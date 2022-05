Roberto Santana dice grupos "dentro de la Procuraduría" sabotean trabajo de Miriam Germán

El asesor honorífico del Poder Ejecutivo en materia penitenciaria, Roberto Santana, denunció este jueves que hay grupos "dentro de la Procuraduría" que están saboteando para que a dos años del Gobierno no pueda decir que ha inaugurado un recinto carcelario.

Santana sostuvo que se trata de los mismos grupos que una vez sacaron de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) a la hoy procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, quien entre 2012 y 2019 presidió la Segunda Sala del tribunal de alzada.

“Yo me refiero a funcionarios, a grupos que están ahí dentro de la Procuraduría, ¿cuáles son esos grupos?, los mismos grupos que sacaron a Miriam de la Suprema Corte, que están en el sector justicia, sectores políticos que están ahí”, reveló Santana.

Sostuvo que los que causaron un daño a la actual procuradora general cuando estaba en la SCJ están en "el sistema de justicia, todavía una buena mayoría".

Esos grupos tratan "de cobijarse diciendo: mire, magistrada, es a usted que la están atacando y no”, dijo.

Agregó que Germán Brito es inatacable por su moral y que él se refiere a grupos dentro del sistema de justicia.

“Miriam es inatacable por su moral, es a ustedes, ustedes lo que sacaron a Miriam de la SCJ y los que están saboteando para que a dos años este Gobierno no pueda decir que ha inaugurado ni siquiera la primera prisión”, indicó.

El asesor honorífico del Poder Ejecutivo en materia penitenciaria dijo que esos presuntos grupos no quieren que se construya nada nuevo en el tema carcelario y que no solo es el tema del recinto carcelario La Nueva Victoria (Las Parras).

“No es únicamente eso, se oponen a que el tema de Las Parras se lleve adelante, pero se oponen también a que se hagan otras, o sea no lo dicen, no lo verbalizan, sino que lo ralentizan, ponen obstáculos para que las cosas no salgan adelante… porque Miriam no llegó con un grupo, Miriam no tiene una agenda política, Miriam lo que es un servidor de este país”, manifestó.

La Nueva Victoria

Cuando faltaba una semana para que asumiera la presente gestión, el pasado 10 de agosto de 2020, Santana había calificado como “un gallinero” a La Nueva Victoria, la cual afirmó se construyó violando todas las recomendaciones que hace las Naciones Unidas.

En ese momento, Santana sostuvo, además, que el penal no estaba concluido y que faltaban uno seis meses para finalizar su construcción a pesar de que fue inaugurada en un acto que encabezó el entonces presidente Danilo Medina.

El asesor honorífico del Poder Ejecutivo dijo que en el caso de La Nueva Victoria, tras la llegada del nuevo Gobierno se continuó trabajando en la Nueva Victoria y que los edificios entregados fueron en esta gestión.

“Lo primero fue que tal y como yo recomendé, el equipo de ingeniería hizo un estudio y subdividió en 8 prisiones estos, son 87 edificios, y poco a poco se fue trabajando y cuando yo digo que hay edificios listos no fue que lo entregó el anterior gobierno, es ahora, es en este Gobierno cuando se han entregado esos nuevos edificios”, sostuvo.

Se recuerda que el complejo penitenciario La Nueva Victoria “Las Parras” fue impulsado por el exprocurador Jean Alain Rodríguez, quien está en prisión acusado de corrupción en el caso Medusa.

Agregó que su planteamiento es que mientras la obra se está auditando pueden seguir trabajando y darles uso a los edificios entregados.

“Se trabajó en eso, pero llegó un momento en que dijeron hay que pararlo todo porque hay que auditarlo, entonces yo dije se puede auditar y pueden ser ocupadas y seguir trabajando”, manifestó Santana en una entrevista en el programa El Día, de Telesistema, canal 11.