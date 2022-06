Aplazan para el 12 de agosto la audiencia preliminar del caso Coral

La jueza Yanibet Rivas del Sexto juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional aplazó para el 12 de agosto la audiencia preliminar del Caso Coral y para 15 de julio la solicitud de fusión de este expediente con la investigación y Coral 5G, hecho por el Ministerio Público.

El aplazamiento se produjo porque cuatro de los imputados no tenían abogados y otro no fue notificado en su domicilio, por lo que no compareció al tribunal.

Otro de los motivos del aplazamiento fue la solicitud hecha por varios abogados quienes pidieron a la magistrada más tiempo para poder estudiar el expediente y preparar sus medios de defensa.

El Ministerio Público dijo estar se acuerdo con el aplazamiento al igual que el abogado del Estado.

El Ministerio Público acusa al general Adán Cáceres Silvestre de ser el cabecilla de un entramado de corrupción que se replicó en varias instituciones defraudando al Estado con miles de millones de pesos.