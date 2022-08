Testigo dice Manuel Duncan golpeó varias veces a Félix Alburquerque y le dijo palabras obscenas

Un empleado de Rico Hot Dog declaró a la Fiscalía del Distrito Nacional que el comunicador Manuel Duncan golpeó dos veces al expresidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), Félix Alburquerque Comprés y que también le dijo una palabra obscena.

Según Luis Felipe Ruiz, quien se dedica al despacho en el mencionado negocio, ubicado en la avenida Núñez de Cáceres, esquina Rómulo Betancort, Alburquerque Comprés solo preguntaba a Duncan que por qué lo golpeaba, incluso en la segunda agresión física ya en el suelo.

También cuando le dice una palabra obscena, según Ruiz, la reacción de Alburquerque Comprés fue “que por qué le dice eso”.

Describe que el hoy occiso estaba “acostumbrado a ir rápido, tragueado y por eso lo despachó de una vez para evitar esos conflictos”.

Cuando le sirve, “el occiso cogió kétchup, mostaza y queso, se los puso al pan, se ensució, en eso llega el matador, se está riendo de algo que le va a pasar en la casa, dice que lo va a matar su mujer, en eso el occiso le pregunta, de qué se ríe, el matador le dice “no es de usted caballero”. El occiso le dice “g…chiquito”, el matador le pregunta que por qué le dice eso, el occiso le da una galleta, el matador le pregunta, que, por qué le da, ahí viene el seguridad, lo desaparta”.

Según el interrogatorio que le hizo la fiscalía a Ruiz, cuyo documento escrito tuvo acceso Diario Libre, el seguridad aconsejó a los dos hombres que no pelearan y que Alburquerque Comprés “sigue preguntando que por qué él (Duncan) le dio, ahí el occiso vuelve y lo ataca de nuevo, lo agrede, se cae el matador, el occiso le sigue dando golpes”.

En ese instante, Manuel Cornelle Ureña, quien acompañaba a Duncan, separa a los dos hombres.

Luego “el matador dice, que lo dejen tranquilo, que él se quiere ir, se va a su carro, marca Mercedes Benz, el color no sé si es gris y o crema. Ahí desde dentro del carrito de hot dog, veo que le da un pequeño ataque al matador, ahí se recupera y ahí el seguridad le dice al occiso que se vaya, el occiso dice que no, que salga con su pistola que él no se iba a ir como quiera, ahí el matador sale, con un arma de fuego, la manipula, el compañero (de Duncan) se embala porque ve la acción del matador, el matador le cae atrás al compañero, tiró como 10 tiros”, continuó narrando el despachador de hot dog.

Luis Felipe Ruiz afirma que el compañero de Duncan logra escaparse. Las cámaras de seguridad en el lugar de los hechos, cuyo video se hizo público, se ve cuando el comunicador también se esconde para salvaguardar su vida, pero finalmente es encontrado por el victimario que le da un tiro cuando trata de abalanzársele encima y cae al pavimento de espalda. Antes de retirarse, Alburquerque Comprés le da otro balazo al cuerpo.