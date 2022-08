Será mañana que se conocerá medida de coerción al actor Andrés Castillo

Tras ser aplazada en dos ocasiones, se tiene previsto conocer este miércoles la medida de coerción contra el actor dominicano Andrés Castillo, acusado de intentar persuadir a una adolescentes de 14 años a que se trasladara donde él estaba en horas de la noche y sin el consentimiento de sus padres.

La solicitud se había pospuesto en dos oportunidades por la petición de anticipo de prueba y entrevista a la menor en la cámara Gesell a pedido el Ministerio Público al juez.

Castillo, actor de varias películas criollas, entre ellas "La Otra Lucha", estrenada en este año, es acusado por la madre de la menor, cuyos nombres se omiten por razones legales.

La semana pasada, el acusado se presentó ante el Ministerio Público para responder a las acusaciones que sólo se habían difundido por los medios y fue dejado detenido en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, en el Distrito Nacional.

"Vine voluntariamente a ponerme a disposición del Ministerio Público para aportar a la investigación que ellos, asumo, están haciendo debido al rumor público que ha salido a la luz”, dijo el joven actor al llegar al Palacio de Justicia.

Aseguró que la acusación en su contra le tomó por sorpresa.

Castillo se presentó en compañía de su abogado, Manuel Moquete, quien dijo que su representado no había sido requerido por las autoridades.

Según el artículo 287 del Código Procesal Penal, cualquiera de las partes del proceso pueden solicitar un anticipo de prueba "excepcionalmente" cuando : 1) Se trate de un peritaje que por sus características no permita que se realice posteriormente un nuevo examen; 2) Es necesaria la declaración de un testigo que, por algún obstáculo difícil de superar, se presuma que no podrá hacerse durante el juicio o, cuando por la complejidad del asunto, exista probabilidad de que el testigo olvide circunstancias esenciales sobre lo que conoce; 3) Se trate de víctimas y testigos de casos de criminalidad organizada, con riesgo de ser amenazados o intimidados, o extranjeros que no residen en el país...".