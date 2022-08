Ángel Lockward: informe que Contraloría envió al Pepca “no determina ningún fraude”

El abogado Ángel Lockward aseguró hoy que el documento que la Contraloría General de la República remitió a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) relativo al informe de investigación sobre pagos y libramientos elaborados por concepto de deuda pública por expropiación y simulación de compra-venta de terrenos del Estado se “hizo a la brigandina”, por lo que “no determina ningún fraude”.

En una rueda de prensa, el también exfuncionario en los gobiernos de Hipólito Mejía y Leonel Fernández sostiene que “el papelucho”, como llama al documento, que tiene fecha del 23 de septiembre del 2021, no soluciona la solicitud de nulidad que ha demandado ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA).

El abogado se basa en el escrito de defensa que presentó la Contraloría ante el referido tribunal el pasado 5 de agosto de 2020, donde el contralor Catalino Correa Hiciano, mediante sus abogados afirma que no tramitó ni firmó el referido informe.

Aduce que “conforme a la ley, el borrador que no le fue remitido por el Licdo. Peña Díaz (de la Unidad Antifraude) al Contralor, debió ser notificado a los incumbentes y exfuncionarios, al menos, según el artículo 40 del Reglamento No.494-07 de la Ley 10-07, algo que se hizo a pena de nulidad por mandato constitucional del debido proceso y del derecho de defensa”.

Algunos medios publicaron ayer el oficio número CGR-DAF-2021-089, del día 19 de octubre del 2021, enviado por la Contraloría General de la República al titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho con la documentación del 23 de septiembre de ese mismo año, para “que se proceda con la correspondiente investigación” sobre los pagos irregulares a los pagos y libramientos por expropiación y simulación de compra-venta de terrenos del Estado y que, según las investigaciones sobrepasan los 17 mil millones de pesos.

En las investigaciones, el exministro de Hacienda, Donald Guerrero y el exadministrador de Banreservas, Simón Lizardo, encabezan el expediente.

Lockward sostiene que el informe del 23 de septiembre del 2021, elaborado por la Unidad Antifraude de la Contraloría, “lo hizo otro analfabeto de los que Luis (Abinader) ha nombrado en el Estado”, porque está plagado de faltas ortográficas.

“Es fácil advertir que este oficio, recién “aparecido” no hizo parte del expediente sometido a los jueces de instrucción y del TSA en más de seis procesos, no es el papel del Contralor, sino de la Unidad Antifraude (de la Contraloría)…. Algo así, como si el presidente fuera a firmar decretos a la Dirección de Aduanas en papel de Aduanas”, argumenta.

“Este papelucho – continúa Lockward- lo trataron de hacer hace como dos meses y pico y los abogados de la Contraloría dijeron que era incorrecto y los cancelaron a todos”.

Lockward es abogado de varias personas que fueron beneficiadas con libramientos de pagos del Ministerio de Hacienda, los cuales tienen oposición de pago de parte del Pepca debido a la investigación que inició contra los exfuncionarios del Ministerio de Hacienda, basado en los hallazgos el informe de Contraloría que evidencian supuestas irregularidades en el pago de deudas públicas.

El abogado, según un documento de la investigación, figura con un pago de 74.1 millones de pesos.

Atribuye su mención a “mala fe” y dice no conocer a Donald Guerrero

Lockward, quien fue sometido a la justicia por un fraude de 200 millones de pesos en el subsidio de GLP cuando se desempañaba como ministro de Industria y Comercio en el gobierno de Hipólito Mejía, y mencionado en otros casos de irregularidades en el gobierno de Leonel Fernández (2008-2012) , atribuye a una “mala fe” del Pepca que se le involucre en el que encabeza recientemente Donald Guerrero, a quien dice no conoce ni sabe “si es bueno o malo”.

“Yo no conozco a Donald Guerrero, no sé si es bueno o malo, no lo conozco y no soy su abogado”, afirma.

Sostiene que el pago que recibió fue en base a sus honorarios.

A la pregunta de un periodista de si acusa a Yeni Berenice y a Wilson Camacho de una posible persecución en su contra, como dejó entrever, respondió que no acusa a Yeni Berenice porque “Yeni no ha firmado nada de eso (en la que se le acusa)" y agregó que la procuradora adjunta "es una dama, es trabajadora, es inteligente y es de su pueblo".

“El dinero carece de valor para mi”

El exfuncionario afirmó que ha “ganado más caso en el Gobierno de Luis (Abinader) que en todo los anteriores” después de decidir dedicarse a las labores privadas luego de haber trabajado “gratis” para el Estado.

“Gané entre 20 y 21 casos por 7 mil millones de pesos, son casos que yo gané peleando (en los tribunales) ¿y no es eso a lo que me dedico?, responde.

Afirmó que tiene “40 años viviendo en la misma casa” y que también posee la misma oficina en el mismo lugar desde hace más de 35.

“Yo, el dinero carece de valor para mí, porque no me queda vida para gastarlo y siempre he vivido con humildad y a mis hijos los crie, clase media tranquilo, ninguno se me sale del sendero de la prudencia y la moderación”, aseguró en la rueda de prensa.