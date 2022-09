Denuncian "secuestro" de implicados en Operación KAF; abogados desconocen sus paraderos

Los abogados de defensa en el caso de la Operación KAF, sobre presunto tráfico internacional de armas de fuego de alto calibre y de drogas, denunciaron este martes que el Ministerio Público tiene "secuestrados" a los implicados en el caso y que desconocen sus paraderos.

"El Ministerio Público no le he dado la libertad y los ha sacado de la ciudad de Santiago con destino desconocido que hasta ahora nosotros no sabemos dónde los tienen, en un asunto que pensábamos era un hecho del pasado que las personas no podían estar en prisión sin una orden judicial. En ese sentido, nos alarma que el Ministerio Público tenga personas secuestradas", expresó Ramón Estrella.

Sostienen que, según la información de la Fiscalía de Santiago, los trasladaron a Santo Domingo por "otro caso" y les dijeron que estaban en Santo Domingo Este. Sin embargo, cuando fueron al lugar, los imputados no se encontraban en la fiscalía y no les confirman el lugar a dónde fueron trasladados.

"Fuimos a Las Caobas de Santo Domingo Oeste y no están. Fuimos a la cárcel de Bella Colina y tampoco están, fuimos al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva y tampoco están, fuimos a la DNCD y no nos quisieron dar información tampoco", expresaron.

Además, acusan a la Fiscalía de Santiago de desacato a la orden judicial ya que a cuatro días de otorgar libertad pura y simple a Gregory Alberto Diplán Güichardo e imponer una garantía económica de 300 mil pesos a Juan Miguel Almonte Padilla (Colita), la cual ya fue pagada, aún no ordenan su libertad.

Aseguran que cuando se trata de una libertad pura y simple la persona acusada debe salir desde la sala de audiencia.

Agregaron que el Ministerio Público hizo un recurso de apelación inmediato tras la decisión de la jueza y que "ayer lunes le entregaron la decisión del juez y hoy nos notificaron la apelación, ¿qué es lo que ellos están buscando?, ellos están buscando mediante el desacato judicial que pasen dos o tres días y que la corte fije audiencia para que se anule la decisión del juez y ellos queden presos".

Diario Libre intentó comunicarse con el fiscal titular de Santiago, Osvaldo Bonilla, pero este no respondió llamadas ni mensajes.

La magistrada Yiberty Polanco, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago, dejó en libertad el pasado jueves a Gregory Alberto Diplán Güichardo y ordenó pagar la referida suma de dinero a Juan Miguel Almonte Padilla (Colita), quien además tiene impedimento de salida del país y debe presentarse periódicamente ante la Fiscalía de Santiago por encontrarle un arma ilegal al momento de su arresto.

El tribunal motivó su decisión amparado en que los allanamientos donde ocuparon las armas y el dinero fueron realizados en una dirección distinta a la que figuraba en la orden emitida por un juez.