Imponen orden de alejamiento e impedimento de salida al actor Andrés Castillo

El tribunal de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso este lunes medida de coerción al actor Andrés Castillo consistente en presentación periódica, impedimento de salida y orden de alejamiento. La medida se dio luego de que se sometiera una apelación tras ser acusado de acoso y coacción a una adolescente de 14 años de edad.

El abogado José Martínez Brito, quien representó a las víctimas, dio la información en su cuenta de Twitter.

"Acaban de dictar medida de coerción en contra de Andres Castillo. Se impuso presentación periódica, impedimento de salida y orden de alejarse y evitar contactar a las víctimas. Okensy Contreras y un servidor representamos las víctimas ya civilmente constituidas", escribió.

Esta decisión judicial se da luego de que el Ministerio Público apelara la decisión del tribunal que le otorgó libertad pura y simple por el mismo caso. En agosto de este año, el juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional le concedió esa libertad al actor.

"Descargo puro y simple. No se configura un tipo penal en el hecho (...)", fue lo que dijo el abogado Manuel Moquete en ese momento, quien dio a conocer la decisión del juez Rodríguez Consoró.

Al ser contactado por Diario Libre sobre el caso la tarde de este lunes 7 de noviembre, Manuel Moquete dijo que ya no es el abogado de Castillo, sin embargo, confirmó la noticia a este medio.

Para muchos este caso se había cerrado tras Andrés Castillo, quien actuó en la película "La otra lucha", obtener libertad pura y simple en agosto.

Moquete explicó a DL que el caso no se había cerrado, porque, aunque el juez otorgó libertad pura y simple el MP tiene facultades para hacer apelación. "Al hacer la apelación, la corte se la recibió como buena y válida. No puede salir del país, va a tener que ir a firmar y está atado a un proceso penal. El proceso penal no existía (antes)", abundó Moquete recordando la decisión de agosto pasado.

"Ahora el proceso sigue abierto. Se le dictó un cambio de medida'', reiteró el anterior abogado.

Andrés Castillo se presentó este lunes a la justicia con su nuevo abogado, cuyo nombre desconoce el anterior representante.

Castillo fue acusado por la madre de la menor, cuyos nombres se omiten por razones legales, de invitarla en horas de la noche sin el consentimiento de sus padres, en medio de una conversación para un casting de una película.