Aquiles Christopher, imputado en caso Antipulpo, dice que acusaciones en su contra son falsas

El exfiscalizador de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), Aquiles Alejandro Cristopher Sánchez, encargado en el caso Antipulpo, dijo que las acusaciones que hace el Ministerio Público en su contra "constituyen una falsedad".

"En ese documento (la acusación) se escribió una serie de falsedades que tuvieron el solo propósito de encerrarme todo este tiempo, cinco meses de los cuales fueron en una solitaria. Las principales acusaciones presentadas en este documento fueron lavado de activos, enriquecimiento ilícito y soborno. Ninguna de esas tres acusaciones está contenida en la acusación definitiva", sostuvo el imputado al presentar sus réplicas al juez del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Deiby Peguero, quien conoce el caso.

El acusado afirma que el órgano acusador le señala no haber presentado su declaración jurada de bienes, lo cual asegura no era necesario por ser un empleado de cuarta categoría jerárquica, a los cuales no se les requiere ese proceso.

Alega que hay discrepancia en el tiempo que dice el Ministerio Público que ocupó el cargo y que adquirió con dinero ahorrado un vehículo del cual se le imputa haber comprado con dinero público, entre otras acusaciones que reitera son infundadas.

Cristopher Sánchez fue el primero en presentar sus réplicas a las acusaciones del Ministerio Público contra los acusados en el caso Antipulpo, proceso que se inició este viernes luego de varios aplazamientos.

El caso Antipulpo tiene como imputados a 27 personas, entre los que se encuentran Alexis Medina; la exvicepresidenta del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), Carmen Magalys Medina; el expresidente de esa institución, Fernando Rosa; el exministro de Salud Pública, Lorenzo Hidalgo Núñez (Freddy); José Dolores Santana Carmona y Wacal Bernabé Méndez Pineda.

También, el exdirector general de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), Francisco Pagán, y el exfiscalizador de esa institución, Aquiles Christopher.

Además, Julián Esteban Suriel Suazo, al excontralor general, Rafael Antonio Germosén Andújar; Domingo Antonio Santiago Muñoz, Carlos Martín Montes de Oca Vásquez y Paola Mercedes Molina Suazo.

El expediente involucra a 21 compañías contra las cuales también se solicitó apertura a juicio, entre las que están General Supply Corporation S.R.L., Domedical Supply S.R.L., Fuel América Inc. Dominicana S.R.L., y Globus Electrical S.R.L.