Mantequilla: para algunos un "estafador", para otros sigue siendo un "gran hombre"

Pese a que algunos inversionistas acudieron al Palacio de Justicia a testificar en contra de Wilkin García Peguero, mejor conocido como “Mantequilla”, durante la audiencia que se le conocía como medida de coerción, otros pedían su libertad.

Y es que para algunas de estas personas que decidieron invertir en la empresa 3.14 Inversiones World Wide, sigue sembrada la fe de que en algún momento Mantequilla les responderá por cada centavo que recibió con la promesa de "multiplicarlo".

Según el Ministerio Público, y de acuerdo con los querellantes en su contra, Wilkin García debe más de 20 millones de pesos. Además de estafa, Mantequilla es acusado de amenazar de muerte a una persona.

La señora Sonia Nivar dijo que invirtió 500 mil pesos en la empresa de Mantequilla y que, aunque no le ha resuelto con nada, para ella Wilkin no es un estafador como figura en el expediente del Ministerio Público.

"Yo tengo una inversión de 500 mil pesos. Wilkin no es ningún estafador, porque un estafador nunca da la cara y Wilkin siempre ha dado la cara, siempre ha buscado estrategias de pago" Sonia Nivar Inversionista “

Hace dos meses que Sonia invirtió y todavía guarda las esperanzas de que "poco a poco" Mantequilla pague a los más de 600 inversionistas que confiaron en él.

Similar opinión tiene el señor Wilkin Ferrer, quien invirtió junto a sus amigos y familiares alrededor de 2 millones 500 mil pesos, de los cuales Mantequilla solo le ha dado 300,000. Pero, aún así, está confiado en que Mantequilla en algún momento pague lo que debe, por lo menos el capital.

Expresó que García Peguero siempre le contesto las llamadas y los mensajes, hasta las 3:00 de la mañana que le escribiera, y que le comentó que no se quedaría con dinero de nadie ya que iba a pagar de acuerdo al orden de lista por ser muchos.

“Cuando empezó la presión de la Superintendencia de Banco, Wilkin dejó de trabajar, porque yo sí puedo decirle que trabajaba día por día, Wilkin a la 3:00 y a la 4:00 de la mañana tú lo encontraba en línea y yo le decía loco tu no duermes y me decía: 'Yo no puedo quedar mal y no le voy a quedar mal a mi pueblo'”, dijo Ferrer al acudir este sábado a la audiencia.

Soranlly Antigua Santana considera que si dejan a Mantequilla tras las rejas "ahí mismo se acabó, ahí sí es verdad que la mantequilla se derritió".

Antigua Santana manifestó que el señor Wilkin García le "mató mucha hambre a mucha gente", por lo que entiende muchas personas lo han traicionado al considerar y mantener la fe de que él pagaría a las personas que invirtieron en la empresa 3.14 Inversiones.

"Andaban detrás de Wilkin como perrito faldero: 'Wilkin, por favor, dame una oferta de dos días, por favor, Wilkin'. ¿Y ahora Wilkin es el estafador más grande?", cuestionó Antigua Santana mientras esperaba la audiencia.

Mientras que, Samuel Zapata Núñez, quien también manifestó que desde la cárcel Wilkin no podrá pagarles a aquellas personas que le debe.

Entiende que las autoridades deben llegar a un acuerdo con él para que pueda responder a los inversionistas.

Sin embargo, el señor Franklin García, espera que Wilkin pague lo que debe y, que de no hacerlo espera “que le caiga todo el peso de la ley” ya que le entregó lo único que tenía para partir a la isla Saint Thomas.

García explicó que hipotecó su casa por 300,000 pesos hace dos meses y que hasta le platicó a Mantequilla que solo le diera 250,000 para regalarle los 50,000 y que así pueda pagarle de 10,000 a cinco personas.

“Yo le dije a él te voy a regar 50,000 si me devuelve, si me da lo 300, dame 250 y con los otros 50 tú pagas a cinco clientes de a 10,000 pesos. Pero él no tiene forma de cómo pagarle a uno”, precisó.

Agregó: “Yo tengo mi casa hipotecada antes de 3.14 llegar y él me dijo traerme el dinero que te lo voy a multiplicar y yo le llevé el dinero para que él me lo multiplique y ya va tener tres meses, pero no me devolvió mi cuarto. Me canse de llamarlo y nunca me tomó el teléfono”.

Dijo que confió en él debido a que la familia de Mantequilla está llena de personas “serias” y que jamás miró hacia el futuro una estafa por parte del acusado.

“Nos creímos demasiado porque él tiene su familia ahí y son personas serias. En realidad, yo no quiero que él esté preso, lo que yo quiero es que el me devuelva mi cuarto”, manifestó García.

Otro de los querellantes fue el señor Tomás de León Guzmán, quien se presentó a la audiencia visiblemente molesto con los recibos de la cantidad de dinero que invirtió a la empresa 3.14 Inversiones.

Considera que el tiempo de que las autoridades se toman para resolver los casos, hace que los “ladrones” hagan lo que deseen.

“Tiene que hacerse justicia con ese delincuente, por esa larga que le están dando al caso es que todos los ladrones andan haciendo lo que quieran”, fueron las palabras del señor Tomás antes de entrar a la primera sala de la Oficina de Servicios de Atención Permanente de Monte Plata.

Asegura que invirtió en la empresa más de 300 mil pesos con la intención de verlo crecer como se lo prometió el popular Mantequilla.

Tomás de León trabaja como motoconchista en el municipio Sabana Grande de Boyá.

