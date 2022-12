Incautan armas de fuego y drogas en allanamiento en Santiago

La Policía Nacional informó que agentes de la institución, en conjunto con el Ministerio Público allanaron una residencia en Santiago, la que ocuparon armas de fuego ilegales, drogas y otros objetos.

Durante el operativo también detuvieron a Starlin Javier Bonilla y Jesica María Nuñez Hernández, ambos residentes en un residencial ubicado en la carretera Los Miranda del sector Las Palomas de esta provincia.

De acuerdo con la nota policial, ocuparon las pistolas marcas Taurus 24/7 calibre 9 milímetros, serie no. TAP74577, otra marca TP9 SF Canik, calibre 9, serie no. T6472-20, AT32400 y un revólver marca ilegible, calibre 38, serie no. 594763 sin documentos, cuatro cargadores, uno de ellos con capacidad de 30 cápsulas.

Además, se ocupó un chaleco antibalas, una porción de un vegetal presumiblemente marihuana con un peso aproximado de 15 gramos, así como también el carro marca Hyundai, modelo LF de color blanco, placa no. PP408335.

Starlin Javier Bonilla figura con un registro por robo de fecha 16 de diciembre del 2017, además con una condena pendiente de ejecutar de 12 años, por violar los artículos 379, 382, 385, 386 incisos 1, 2 y 3 del Código Penal Dominicano, en lo referente al robo.

En cuanto a las armas de fuego, al ser consultadas en el Sistema Policial, una figura a nombre de un agente de la institución del orden y las demás no arrojan datos, las mismas junto a los detenidos se encuentran en poder del Ministerio Público.