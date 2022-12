Universidad INCE exige justicia por muerte de joven por piedra lanzada desde peatonal

La Universidad INCE pidió justicia por la muerte del joven Joel Rafael Cabrera Espino, egresado de la carrera de Agrimensura de esa academia y quien falleció por el impacto de una roca lanzada desde el peatonal de la avenida 27 de Febrero, frente al Palacio de los Deportes.

El rector de la institución, Rafael R. Teijeiro Ruiz, emitió un comunicado en el que manifestó que no solamente el presidente de la República, Luis Abinader, y las altas autoridades tienen el derecho a ser protegidas, sino también los demás ciudadanos.

"Exigimos enérgicamente en nombre de la memoria de Joel Rafael Cabrera Espino (de 28 años), sus familiares, amigos; de nuestra sociedad y de esta casa de altos estudios que el o los responsables sean apresados y traducidos a la acción de la justicia y que sean condenados con la mayor de las penas que establece nuestro Código Penal, porque no existe en este caso otra posibilidad, y en el caso de que haya sido un enajenado mental quien cometiera el hecho, que sea recluido en un hospital psiquiátrico para que no vuelva a cometer acciones similares", indicó.

El rector indicó que nunca habrá excusa para hechos de esta naturaleza mucho menos en los tiempos actuales cuando la tecnología de las comunicaciones y cámaras de alta definición permiten tener vigilancia continua en tiempo real de estratégicas ubicaciones y con comunicación directa al sistema del 9-1-1 y al Centro de Comando, Control, Comunicaciones, Computadoras, Ciberseguridad e Inteligencia (C5i).

"Este triste fallecimiento no tiene razón de ser, un acto de esa naturaleza no debió ocurrir nunca, aún más cuando ya se han dado muchos casos similares y varios llamados para que se eviten estas criminales acciones, pero que evidentemente las autoridades competentes no han podido detenerlas", sostuvo.

Recordó que el hecho ocurrió en una de las vías más importantes de la capital a cientos de metros del destacamento del sector de Naco y del Palacio de la Policía Nacional.

"Que su fallecimiento sirva de muro de contención a la inacción e inercia de quienes tienen la responsabilidad de protegernos, de quienes tienen el deber de detener estas acciones para que no se sigan perdiendo vidas por causa de la delincuencia deficientemente enfrentada por nuestras autoridades", manifestó el rector el comunicado publicado en la cuenta de Instagram de la universidad.

Teijeiro Ruiz indicó que Cabrera Espino era un joven profesional que estaba cumpliendo con su deber en la vida de ser un ciudadano productivo para su patria, que hizo lo que tenía que hacer; estudiar, capacitarse y trabajar honradamente.

"No queremos caer en el terreno de la especulación, pero la magnitud del peñón, hoy cuerpo del delito nos hace preguntarnos e inferir muchas cosas, como por ejemplo, ¿cómo sostuvieron algo tan pesado y tuvieron la precisión milimétrica para que el objeto interceptara el vehículo como un proyectil teledirigido e impactara exactamente en el vidrio del lado del conductor? Eso pudiera indicar implicaciones de un acto terrorista para no fallar, a menos que se demuestre que haya sido realizado por un enajenado mental con fuerza y dotes extremos para el buen cálculo de velocidad y desplazamiento preciso de ese gran pedazo de piedra", sostuvo.

Cabrera Espino, residente en Herrera, se trasladaba por la avenida 27 de Febrero, alrededor de las 4:00 de la madrugada de este domingo, en dirección este-oeste, cuando una roca de gran tamaño impactó el cristal delantero matándolo al instante.

El vehículo un Kia negro, placa A860749, tiene una abertura de unas 15 pulgadas que impactó el cuerpo del joven.