Coordinador de tribunales de Santiago: "Los jueces están saturados"

El coordinador de Tribunales del Departamento Judicial de Santiago, Juan Aníbal Rodríguez Fernández, manifestó este sábado que el volumen de casos judiciales que reciben los jueces han sobrepasado la capacidad de los tribunales.

El magistrado se expresó en esos términos en el marco de la celebración de una audiencia solemne por el Día del Poder Judicial en la ciudad de Santiago.

Explicó que tan sólo en el pasado año el Departamento Judicial de Santiago recibió 73,834 casos: 30,850 contenciosos y 42,669 administrativos, de esa cantidad, los jueces y juezas fallaron 71,434, quedaron pendientes 2,411. Además, se celebraron 67,995 audiencias, según los informes estadísticos, reportados por cada jurisdicción.

"El volumen de procesos que llegan son enormes; los jueces están saturados y muchas veces no les podemos responder de manera oportuna a nuestros usuarios", expresó Rodríguez.

Dijo que el Departamento Judicial que coordina cuenta con alrededor de 68 jueces.

"El promedio de audiencias depende de la jurisdicción. Por ejemplo, en la penal tenemos 15 a 20 audiencias por día por juez, de igual manera en materia laboral y civil", informó.

Como alternativa y para que los procesos sean más ágiles, el magistrado Rodríguez indicó que el Poder Judicial está dotando a las distintas localidades del país, de Centros de Resolución de Conflictos, en los cuales se puedan llegar a acuerdos amigables entre las partes.

"Es el desafío porque la cantidad de procesos han rebasado la capacidad que tenemos, y por eso como alternativa, el Poder Judicial estará implementando la resolución alternativa de conflictos, es decir, vamos a sumar voluntades de los sectores para que la mayoría de esos conflictos que lleguen encuentren un mecanismo para ponerse de acuerdo, y que sólo lleguen al Poder Judicial aquellos que no se pueden resolver", puntualizó el juez.

La ciudadanía no comprende cómo funciona el Poder Judicial

Sobre las opiniones de ciudadanos en cuanto a la administración de justicia, el magistrado Rodríguez, quien además de coordinador del Departamento Judicial de Santiago, también es el juez presidente de la Corte de Apelación de Niños, Niñas y Adolescentes, señaló que hay desconocimiento del rol que deben desempeñar los jueces, que es trabajar en base a la Constitución y las leyes que emanan los legisladores.

"A la ciudadanía le es difícil entender el Poder Judicial, la ciudadanía se maneja a través de las emociones del dolor y la pérdida, el juez tiene que sobreponerse a esas situaciones para poder responder en base a la normativa vigente, las garantías procesales las establece el legislador, y el juez está obligado a observar esas garantías independientemente de que esos casos sean dolorosos, complejos o impopulares. El estado de derecho se debe garantizar a todas y todos, ese es el mandato de la constitución", indicó a Diario Libre el administrador de justicia.

Caso de ejemplo

"Nosotros tuvimos un caso en el que impusimos la máxima pena a un adolescente que era homicida, y la madre en lágrimas dijo que no había justicia, es decir, aunque hicimos el esfuerzo en base al mandato del legislador, esa respuesta que dimos no fue suficiente para el dolor y la pérdida que tenía esa madre. El Derecho Penal es complejo en esas situaciones. No nos queda de otra que asumir el mandato que nos corresponde", comentó el magistrado Rodríguez.

Actos de celebración por Día del Poder Judicial

Los actos conmemorativos por el Día del Poder Judicial en la ciudad de Santiago consistieron en la celebración de una Audiencia Solemne, luego una misa de acción de gracias en la Catedral Santiago Apóstol, y culminaron con el depósito de una ofrenda floral en el busto del patricio Juan pablo Duarte, en el parque en su honor que está ubicado entre las calles 30 de marzo y del Sol.