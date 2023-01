Francisco Pagán reitera su culpabilidad en el caso Operación Antipulpo

Francisco Pagán Rodríguez, exdirector de la eliminada Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), reiteró este lunes su culpabilidad después de un acuerdo pleno con el Ministerio Público y tras el conocimiento del juicio penal abreviado dentro de la etapa preliminar del sonado caso.

Pagan declaró ante el juez Deiby Timoteo Peguero del Séptimo Juzgado de la Instrucción haber obtenido inmuebles, vehículos y dinero en efectivo de manera ilícita, sin embargo, descartó cualquier vínculo con el cabecilla del supuesto entramado corrupto, Juan Alexis Medina Sánchez.

Pagan pidió disculpas en su exposición ante el juez por los hechos cometidos.

Es el tercer imputado en el caso Antipulpo que se declara culpable este lunes. Los otros dos son Juan Esteban Suriel Suazo, acusado de prestar su nombre como testaferro de Alexis Medina y para quien el Ministerio Público solicitó cinco años, dos de prisión y tres suspendidos. Y Lewin Ariel Castillo, para quien se pidió dos años de prisión suspendida.

Pagán Rodríguez le confesó al Ministerio Público haber adquirido un apartamento de la Torre Residencial Alco Paradisso, ubicada en la calle José Aybar Castellanos, en La Esperilla, con una superficie de 481.94 metros, pero con la devolución de 10 millones de pesos consiguió la propiedad.

Pagan se declaró culpable también de violar el artículo 146 de la Constitución de la República de ser autor de asociación de malhechores; autor de coalición de funcionarios y prevaricación de fondos.

También, de estafa contra el Estado, desfalco, autor de tráfico de influencias y documentos falsos y enriquecimiento ilícito.

De igual forma, confesó haber financiado campañas políticas de manera ilícita y de lavado de activos.

Otro de los bienes que Pagán admitió haber recibido con dinero ilícito es una porción de terreno dentro del ámbito de la parcela no. 5, del Distrito Catastral no. 2, municipio de Tamayo, provincia Bahoruco, la cual tiene una extensión superficial de 3,399 tareas.

El terreno fue comprado al Banco de Reservas por RD$5,948,250.00.

"Confirmo que he acordado con el Ministerio Público aceptar los hechos que me corresponden", fueron las primeras palabras del exfuncionario.

Aclaró que, aun admitiendo los hechos, los procesos antes de llegar a sus manos en la Oisoe pasaban por once manos más o departamento.

"Yo no me beneficié de los pagos de Alexis Medina. Si admito los hechos es porque me equivoqué en algunos casos, pero admito que me utilizaron en otros casos", argumentó Pagán.

Dijo haber hecho unos 65 hospitales en su gestión en Oisoe, cosa que ayudó a resolver el problema de la pandemia en el país.

"Mi ejemplo debe servir para los funcionarios públicos que sabemos se merecen este país", indicó el señalado.

El juez Deiby Timoteo Peguero recesó el caso para el próximo miércoles a las 2:00 de la tarde.

Francisco Pagán Rodríguez tiene ya dos años y un mes de prisión preventiva y aunque ahora se encuentra cumpliendo arresto domiciliario, la mayoría de estos años los pasó en la cárcel de Najayo.

El Ministerio Público pide en el acuerdo que sea condenado a cinco años de prisión, con el descuento de los dos años y un mes y que El restante tiempo lo pase bajo arresto domiciliario.