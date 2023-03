Operación Frontera: sacan de expediente a hombre que aseguró nunca ha visitado Montecristi

El Ministerio Público sacó de la acusación en la Operación Frontera al hombre que aseguró nunca ha visitado la zona fronteriza, donde tiene ramificación la presunta red de tráfico internacional de personas que fue desmantelada en febrero pasado.

La fiscal Yohanny Herrera explicó que emitieron un auto de ratificación de nombre.

En lugar de Leonardo Acosta Cruceta (Leonelo), quien emitió las declaraciones en un video que circula en las redes sociales, el órgano acusador colocó el nombre de Ramón Leonel Batista Silverio, quien está prófugo.

Sin embargo, la fiscal Herrera dijo que Leonardo Acosta Cruceta es parte de la investigación.

Sostuvo que en su momento saldrá a la opinión pública cuáles son sus vínculos con la supuesta red.

Para el abogado Domingo Muñoz, quien se definió como amigo de Acosta Cruceta y es representante legal de uno de los imputados en el caso, ese "error" del Ministerio Público "es una evidencia de que las autoridades no cuentan con argumentos probatorios en contra de sus clientes".

"Si ellos -Ministerio Público- no pueden establecer quién tiene o no vínculos, entonces la investigación no tiene credibilidad", expuso.

Sobre el caso

En la Operación Frontera el Ministerio Público arrestó a cinco militares y 10 civiles.

Los encartados están acusados por tráfico ilícito de migrantes, previsto y sancionado en los artículos 2 y 7 (literales b, c, d y e) de la Ley 137-03, sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas; los artículos 265 y 266 del Código Penal, que tipifican como un delito la Trata y Tráfico de Personas.

De acuerdo con la investigación, los cabecillas y miembros de la red se dedicaban a financiar, facilitar y transportar a migrantes a través de motocicletas y autobuses en complicidad con militares asignados para funciones de vigilancia y control en esa zona fronteriza del país.