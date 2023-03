Preso intenta extorsionar a madre de Luis Ángel, el niño secuestrado por expadrastro

Un mensaje que avivaría la esperanza de encontrar a su hijo recibió Frayla Méndez, madre de Luis Ángel Gónzález, que fue supuestamente raptado por su expadrastro el 6 de febrero del año 2022 en el Batey Paja del municipio Vicente Noble, provincia Barahona, y que desde entonces se desconoce su paradero.

Una persona desconocida le habló a la madre diciéndole que conocía el paradero de su pequeño que hoy tendría siete años, que sus raptores le habían delegado su cuidado y que lo tenía en una finca. Le proporcionó datos que le hizo creer por un momento de que se avecinaba el final su sufrimiento.

El desconocido la intentó extorsionar pidiéndole dinero a cambio de entregarle su vástago y la amenazó con matarlo si no cumplía con sus reclamos, pero Frayla, consciente de que podía tratarse de un delincuente, archivó la conversación para entregarle evidencias a las autoridades.

En efecto, el fiscal Wellington Matos explicó que se trató de un intento de extorsión de una persona recluida en una cárcel de San Francisco de Macorís y que trató de hacer lo mismo con la madre de Anderson González, el expadrastro imputado en el secuestro del niño Luis Ángel, a quien amenazó con perjudicar a su hijo si no le entregaba un dinero faltante por haberse quedado con el infante, supuestamente. El expadrastro guarda prisión preventiva por el caso.

El extorsionador envió a Frayla capturas de su conversación con la madre de Anderson para demostrarle que no mentía en su relato de que le habían entregado el menor. Estos mensajes le provocaron suspicacia a Frayla por la respuesta que dio la señora en la que alegadamente dejó entrever al presidiario de que existía tal negociación.

- Extorsionador: ¿Se acuerda de mí?, es acerca del dinerito que falta por el asunto del niño que Anderson tiene en mi finca, si no me paga lo voy a tirar para adelante y lo voy a mandar a joder en la cárcel.- "Madre de AG": Si, no me le haga daño, yo respondo por eso, yo le pongo el dinero o mándalo a buscar como la otra vez.- Extorsionador: Completo, yo mando a buscarlo si no, ya tengo el contacto con la mamá del niño sino ella me lo va a pagar. Yo le entrego el niño a ella.- "Madre de AG": ¡Cómo!, no, hágame el favor, no se lo dé a ella, haga lo que mi hijo dice porque no quiero que le perjudique a él en la cárcel. Yo te pago lo que esa mujer, por favor, me estoy muriendo ya por todo esto.