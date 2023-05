Taxista asegura "El Dotolcito" les reclamó a sus dos compañeros por el asalto cometido

Wesley Vicent Carmona Corcino (El Dotolcito), imputado de cometer junto a otras personas un asalto que degeneró en homicidio, posterior a ese hecho, le habría reclamado a sus otros dos compañeros implicados diciéndoles que habían "cometido un disparate".

Así está contenido en las declaraciones que ofreció a las autoridades el taxista Daníl Ramírez Santana, quien sostuvo que la madrugada del 16 de abril del año 2023 solo ofrecía sus servicios a Carmona Corcino y sus otros dos compañeros.

En el hecho ocurrido esa madrugada en la calle José Amado Soler, sector ensanche Naco, Distrito Nacional, resultó muerto el joven Joshua Omar Fernández.

El taxista Ramírez Santana hizo una descripción de lo que ocurrió luego del asalto por el que son imputados Carmona Corcino, y sus dos compañeros Alison de Jesús Pérez Mejía (Chiquito) y un tal "Luis".

Narró que el 16 de abril de 2023, Carmona Corcino (El Dotolcito) le escribió por Whatsapp a la 1:51 am y le pidió que fuera a Villa Juana a buscar a Chiquito. Luego de buscarlo, Chiquito le dijo que buscaran a Luis y que los llevara al Bar Kiss, donde estaba El Dotolcito.

Ramírez Santana sostuvo que tras dejarlos en la discoteca pasaron 40 minutos y El Dotolcito lo llamó por Whatsapp para que fuera a buscarlos, por lo que regresó en su vehículo un carro Hyundai Sonata.

"Cuando llegué esperé por ellos como 10 o 15 minutos fuera del lugar, cuando ellos se montan doy la vuelta para irme por la misma calle que vine, ahí se desmontaron Chiquito y Luis, yo pienso que ellos estaban buscando una chica o algo, pero cuando miro veo que ellos estaban atracando como a tres personas, entre ellos una chica", narró.

El taxista agregó que "ahí le digo a Carmona Corcino (El Dotolcito) "papa ¿y eso? ¿y esta loquera en que me metieron?", a lo que él me respondió "loco yo no sé".

Sostuvo que, tras esto, escuchó dos disparos y Chiquito y Luis se subieron al carro rápido.

"Ahí aceleré y salí rápido en vía contraría, ahí Carmona Corcino (El Dotolcito) y yo empezamos a discutir con Chiquito y Luis", sostuvo.

Al ser preguntado sobre qué tipo de conversación se sostuvo en el vehículo posterior a los hechos, el taxista dijo que les reclamó por lo sucedido.

"Yo les reclamaba y ellos me decían cosas como para que yo dejara de pelear, y Wesley (El Dotolcito) también reclamaba y les decía que ellos hicieron un disparate", indicó.

Fue a otra discoteca

Ramírez Santana agregó que luego de lo sucedido, Carmona Corcino (El Dotolcito) le dijo que lo llevara a la discoteca " Mint" del hotel Napolitano, y a Chiquito y a Luis a Villa Juana.

Manifestó que cuando volvió a ver a Carmona Corcino (El Dotolcito) le dijo que si la Policía le preguntaba iba a decir lo que pasó y "él me dijo que también lo haría y él también me dijo que lavara el carro y no anduviera en el, pero yo no le preste atención".

Acusación

Carmona fue apresado por la Policía Nacional al ser vinculado en un atraco que terminó con la muerte del Joshua Omar Fernández Decena el pasado 16 de abril de este año en el ensanche Naco del Distrito Nacional.

El Ministerio Público solicitó orden de arresto contra el joven de 18 años, quien supuestamente se asoció a los investigados Chiquito y Luis para cometer asalto en perjuicio de las víctimas Isanel Morel Encarnación, Alberto José Reyes Jiménez y Misael Morel Encarnación, producto de lo cual resultó muerto la víctima Fernández Decena.