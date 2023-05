Narran secuencia del asalto que involucran a "El Dotolcito"

Los testimonios ofrecidos a las autoridades por las víctimas del asalto en el que son implicados Wesley Vicent Carmona Corcino (El Dotolcito), Alison de Jesús Pérez Mejía (Chiquito) y "Luis", indican que los implicados realizaron dos disparos, uno hacia arriba y otro hacia el frente.

Una de las víctimas entrevistadas, IME (iniciales), dijo que en la madrugada del pasado 16 de abril se encontraba en compañía de su hermano MME y su amigo AJRJ, en el parqueo de la Discoteca Bar Kiss, y en ese momento aparecieron los asaltantes a bordo de un carro Hyundai Sonata.

"En ese momento aparecieron dos personas desconocidas, cada uno con una pistola en las manos y nos dijeron dame todo lo que tienes, me topó por los brasieles, le dije que no tenía más nada, le entregué el celular marca Iphone 8 plus, 6 dólares, 900 pesos, una tarjeta de débito que estaba guardada en el celular", explicó IME.

Dijo que en ese momento las personas que se encontraban próximo al lugar y que también estaban saliendo de la discoteca se dieron cuenta que los estaban atracando, por lo que empezaron vociferar.

"Entonces uno de los atracadores tiró un tiro para arriba y el otro atracador hacia los lados y se montaron en el carro que llegaron y se fueron, el carro es un Sonata Blanco", indicó.

Agregó que "cuando ellos se fueron, empezaron a vocear que se le pegó un tiro a alguien que estaba montado en su carro y empezaron acercarse a ver yo vi de lejos que era un muchacho que andaba en un carro Honda".

En el hecho ocurrido esa madrugada en la calle José Amado Soler, sector ensanche Naco, Distrito Nacional, resultó muerto el joven Joshua Omar Fernández.

Otra de las víctimas, MME, dijo que mientras estaba en el parqueo de la referida discoteca apareció un carro Hyundai Sonata N20, color blanco con tres personas a bordo y se desmontaron dos personas con armas de fuego en las manos y les dijeron que pasaran todo.

"Realizó uno de los atracadores un tiro hacia el aire y el otro realizó un tiro de frente, salieron corriendo y vociferaban que estaban atracando, luego habían muchas personas rodeando el carro marca Honda, color gris, ya que se le había pegado un tiro a una persona y parecía que estaba muerta", indicó MME.

En tanto que RLHT, amigo de la víctima mortal Joshua Omar Fernández, explicó cómo ocurrieron los hechos.

"A esos de las 02:50 de la madrugada mientras me encontraba sentado en el bonete del vehículo de mi amigo Joshua Omar Fernández Decena, en compañía de Joshua y César, en la calle José Amado Soler, afuera de la Discoteca Bar Kiss, en ese momento veo que estaban atracando tres personas del otro lado de la calle y le dije a los muchachos ´ahí están atracando unas personas, vámonos de aquí´, entonces en fracciones de segundo nos montamos en el vehículo, primero se sube Joshua y luego me subo yo", dijo.

Narró que "estando ya montados los atracadores hicieron dos disparos y siento que Joshua se me recostó del hombro izquierdo y cuando lo miro me veo el brazo lleno de sangre y me doy cuenta que un disparo le dio a él en la cabeza, ahí le dije a César que le dieron a Joshua y empezamos a llamar al 911 y llego la Policía el 911 y se lo llevo al hospital donde falleció".

Versión del taxista

El taxista Daníl Ramírez Santana hizo una descripción de lo que ocurrió luego del asalto por el que son imputados Carmona Corcino, y sus dos compañeros Alison de Jesús Pérez Mejía (Chiquito) y un tal "Luis".

Narró que el 16 de abril de 2023, Carmona Corcino (El Dotolcito) le escribió por Whatsapp a la 1:51 am y le pidió que fuera a Villa Juana a buscar a Chiquito. Luego de buscarlo, Chiquito le dijo que buscaran a Luis y que los llevara al Bar Kiss, donde estaba El Dotolcito.

Ramírez Santana sostuvo que tras dejarlos en la discoteca pasaron 40 minutos y El Dotolcito lo llamó por Whatsapp para que fuera a buscarlos, por lo que regresó en su vehículo un carro Hyundai Sonata.

"Cuando llegué esperé por ellos como 10 o 15 minutos fuera del lugar, cuando ellos se montan doy la vuelta para irme por la misma calle que vine, ahí se desmontaron Chiquito y Luis, yo pienso que ellos estaban buscando una chica o algo, pero cuando miro veo que ellos estaban atracando como a tres personas, entre ellos una chica", narró.

El taxista agregó que "ahí le digo a Carmona Corcino (El Dotolcito) "papa ¿y eso? ¿y esta loquera en que me metieron?", a lo que él me respondió "loco yo no sé".

Sostuvo que, tras esto, escuchó dos disparos y Chiquito y Luis se subieron al carro rápido.

"Ahí aceleré y salí rápido en vía contraría, ahí Carmona Corcino (El Dotolcito) y yo empezamos a discutir con Chiquito y Luis", sostuvo.