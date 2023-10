Cementerio sin registros de entierros de bebés nacidos en Hospital Ciudad Juan Bosch

La administración del cementerio Cristo Salvador afirmó este jueves que el Hospital Ciudad Juan Bosch no tiene registro de entierros de recién nacidos en ese campo santo y que "El Grillo" trabaja para la Funeraria La Popular y no es un zacatecas, ni empleado del Ayuntamiento Santo Domingo Este.

"Después de las investigaciones hemos descubierto que esa persona hacía los trámites de manera clandestina, porque el hospital, me imagino que en otras ocasiones ha mandado aquí recién nacidos, pero en los archivos de nosotros ni figura que han enviado a nadie nunca", afirmó Virgilio García, administrador del cementerio Cristo Salvador.

"Esa persona que mencionan es un albañil y empleado de la Funeraria La Popular. Lo digo con certeza y firmeza, porque he visto algunos videos donde ellos se quieren desvincular de que no es un empleado", aseguró García, quien dijo que a pesar de que posiblemente no esté formalmente en una nómina de ese negocio es el representante de ellos allí, como tiene cada funeraria.

Sostuvo que El Grillo no es un zacatecas y que este pertenece a la Asociación de Albañiles que opera conjuntamente con el cementerio, pero de manera particular.

Te puede interesar Policía busca "El Grillo" por hallazgo de seis cadáveres de recién nacidos

Indica que los cadáveres hallados ayer a la entrada del cementerio nunca llegaron a la oficina del lugar como establece el protocolo para sepultar cuerpos que se debe seguir el cual establece que es la única que puede recibir cuerpos.

Explica que el procedimiento normal implica que se haga un registro que contenga la información proveniente del centro de salud que remite los restos, se pague un impuesto y finalmente se proceda a la sepultura, la cual se hace en tierra y por separado.

Este medio ha intentado obtener la versión al respecto tanto de la Asociación de Albañiles del cementerio Cristo Salvador como del Hospital Ciudad Juan Bosch y hasta el momento de la publicación de esta nota no ha sido posible.