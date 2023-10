Diputada Rosa Pilarte llora en pleno juicio: "Se me salen las lágrimas de ver la injusticia contra mi"

Durante un turno de exposición en el juicio preliminar que se le conoce, la diputada Rosa Amalia Pilarte, acusada de lavado de activos, lloró en plena audiencia al manifestar que no puede contener las lágrimas cuando ve "las injusticias" en su contra.

La diputada del Partido Revolucionario Moderno (PRM) expresó al juez entre lágrimas que le parecen "increíbles los inventos" del Ministerio Público que, a su parecer, buscan dañar su moral y la de su familia.

"Se me salen lágrimas cuando te dicen que tienes una red de narcotráfico solo por hacer patrimonio con tus negocios", expresó la congresista de La Vega.

En ese sentido, reiteró que los miles de millones de pesos que el órgano acusador atribuye a transacciones ilícitas, fueron adquiridos desde antes del año 2000 por operaciones comerciales con sus empresas.

"Amanecía trabajando sin conocer días libres, limpiaba cuando me faltaba algún empleado, me monté en la cola de un motor para transportar a mis hijos y cuando me pongo un vestido caro ya para los fiscales soy una narcotraficante que hace lavado de activos", expresó Pilarte.

En su exposición, dijo que puede demostrar que todas sus empresas físicas tienen movimientos legales y que su único error fue "negociar una vez con quién no debía", sin especificar a quien se refería.

Manifestó que, aunque confía en la justicia y en que quedará libre del caso, su moral y la de sus hijos "ya está dañada" desde que incursionó en la política a través del PRM.

Juicio seguirá el lunes

El juez Napoleón Estévez, luego de escuchar a Pilarte, dispuso que el juicio preliminar continúe el próximo lunes al mediodía. Allí, el tribunal decidirá si acoge o no un grupo de pruebas y auditorías presentadas por la defensa y por el Ministerio Público.

El juicio de este martes se extendió por cinco horas. Los representantes del Ministerio Público pidieron al juez imponer y mantener las medidas de coerción en contra de Pilarte, mientras que los abogados de la diputada solicitaron declarar como inadmisible todo el expediente con sus pruebas.

Lavado de activos

De acuerdo con el expediente del Ministerio Público, Pilarte movió más de RD$2,500 millones en el sistema financiero producto del lavado de activos y de redes de supuesto narcotráfico.

Asimismo, el Ministerio Público acusa a la congresista de La Vega por supuestamente cometer delitos tributarios y violar la Ley Monetaria y Financiera.