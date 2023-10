Yeni Berenice afirma República Dominicana ha dado pasos de avance en lucha contra la corrupción

La República Dominicana es uno de los países que a nivel legislativo y de políticas públicas ha dado pasos de avances en la lucha contra la corrupción y el lavado de activos.

Así lo afirmó la procuradora general adjunta, Yeni Berenice Reynoso, durante el primer Congreso Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, organizado por el Banco de Reservas, donde sostuvo que la ley contra este flagelo en el país está considerada como una de las legislaciones más completas y más fuertes a nivel mundial.

Manifestó que para el Ministerio Público no ha sido tarea fácil combatir la corrupción, al indicar que en la última década la misma comenzó a verse mucho más estructurada en el país.

Sostuvo que, de acuerdo a las múltiples investigaciones realizadas desde el órgano acusador, han podido establecer que, para llegar a responsables de este flagelo, han tenido que evaluar la necesidad que encontraron algunos grupos criminales "en torno a un objetivo que era distraer el patrimonio del Estado".

Sin mencionar casos, se refirió al tema de la corrupción, manifestando que en el país crearon entramados societarios que movieron en un solo caso, en menos de un año, 19 mil millones de pesos.

Sostuvo que dicho entramado, aún con el Ministerio Público tener todas las herramientas necesarias para investigar, les ha sido un tanto complejo llegar a las personas responsables y partir desde cero de cómo se organizó.

Reynoso indicó que no se puede ver el lavado de activos al margen del narcotráfico ya que estos delitos van de la mano.

Expresó que la corrupción es un delito madre que tiene hijos destacados, entre ellos mencionó: el lavado de activos, narcotráfico, delito contra la persona y propiedad, contrabando, tráfico de armas, trata y tráfico de personas, delitos financieros, entre otros.

Agregó que más del 70 % de los casos de los delitos de crímenes que ocurren en República Dominicana tienen presencia de armas de fuego.

"Es decir, entonces, en un pensamiento lógico debemos decir, la corrupción si me impacta el tráfico de armas y el tráfico de armas me impacta la seguridad ciudadana, es decir qué hay un vínculo entre corrupción y seguridad", dijo al hacer referencia que ambos casos no se pueden ver como hechos aislados.

Aumento de fiscales ha sido de gran ayuda

La magistrada Yeni Berenice Reynoso manifestó que el aumento de fiscales ha sido de gran ayuda para la lucha contra la corrupción en el país.

Destacó el esfuerzo que ha hecho la procuradora general de la República, Miriam Germán, con hacer prioridad una buena cantidad de fiscales para poder dar abasto con estos fines.

Sostuvo que para el año 2020 sólo contaban con seis fiscales y que actualmente hay 50 en la Procuraduría General de la República.

Mientras, el administrador general del Banco de Reservas, Samuel Pereyra, destacó tres desafíos que apremian en la actualidad: lavado de activos, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.

Pereyra aseguró que este encuentro fue creado con la intención de fortalecer las estrategias para combatir de manera eficaz la amenaza que se enfrenta con el crimen organizado.

El congreso se está llevado a cabo en uno de los salones del hotel Intercontinental, donde también estuvo presente el ministro de la Presidencia, Joel Santos; el director de la Policía Nacional, Alberto Then y el director general de la Dirección de Control de Drogas (DNCD), vicealmirante José Cabrera Ulloa.