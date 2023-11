El Poder Judicial es el más cuestionado, según expertos

Expertos en la comunicación y en la justicia disertaron este jueves sobre la importancia de llevar información objetiva, llana y comprensible relacionadas a las sentencias de los tribunales para que la sociedad tengan una percepción positiva de ese poder del Estado que, dicen, muchas veces es cuestionado por publicaciones negativas cuando los dictámenes no gustan.

Al abordar el tema "Las Mejores Prácticas para una Relación Constructiva entre la Prensa y los Podres Judiciales a Favor de la Democracia", periodistas, catedráticos y un juez de la Corte de Apelación del Estado de Nueva York, coincidieron en que, entre los poderes del Estado, el Poder Judicial es el más criticado por su papel de dirigirse al ciudadano con fallos, cuyos expedientes son voluminosos y que se comentan sin que se lean las razones que llevaron a los jueces a tomar sus decisiones.

En el panel, que formó parte de la "Conferencia Internacional de Comunicación Judicial, Santo Domingo 2023", Maité Cunchillos, jefa de prensa del Tribunal Supremo Español, expuso que en las jurisdicciones de justicia deben haber periodistas que trabajen con el Poder Judicial y que expliquen las resoluciones que se producen sobre los casos a los medios, con el fin de una mayor transparencia, objetividad y compresión de esas conclusiones de un proceso.

"Cuando la resolución no gusta ahí falta ese eslavón del portavoz que responda a ese rechazo", indicó la periodista española.

En el caso de su país, dijo que estudiantes salen del bachillerato y no saben cuál es la función de un juez o un fiscal, pero creen que lo saben y cuando hay una decisión de unos "400 folios que no se ha leído nadie", salen con "pancartas en las calles criticándolas".

Veredictos de hasta una página y con explicaciones sencillas

Renaud Bourget, director de Derecho Constitucional y Libertades Fundamentales de la Université Paris 1 Panthéon-Sobornne, habló sobre las diferencias del sistema francés con el hispánico, entre la que destacó que las sentencias "son muy cortas y pueden ser una página, página y media y dos".

Sostuvo que el texto es muy sencillo porque la idea es que cualquier francés pueda entenderla claramente.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/11/09/profesor-frances.jpg Renaud Bourget, director de Derecho Constitucional y Libertades Fundamentales de la Université Paris 1 Panthéon-Sobornne. (FUENTE EXTERNA)

"No tenemos disertación, el juez no está ahí para hacer ciencia, y no tenemos opiniones disidentes (...) No se necesitan tantas explicaciones" en el fallo, dijo Renaud Bourget.

Otro punto que destacó que diferencia al sistema de la región y otros países de Europa con el francés es que los medios, en vez de periodistas que cubren los casos de justicia, son profesores del Derecho, abogados "muy reconocidos en un tema y magistrados retirados"

Sostuvo que esos expertos se suman a la sala de redacciones y regularmente son especialistas en un tema, como terrorismo o financieros, por ejemplo, y se convierten en periodistas que ofrecen explicaciones comprensibles a los lectores.

Durante la conferencia, Bourget dijo, asimismo, que en los "juicios paralelos" que calificó como un "problema democrático" porque "ahí se vulneran muchos principios" de los convenios sobre derechos humanos, Francia ha creado un "juez de la emergencia", al que puede recurrir un procesado y "pedir que cese por parte de un medio de comunicación" el juicio paralelo, aunque el recurso no es suficientemente eficaz.

Juez de Nueva York: "no pueden salir a un foro público" a explicar

Manuel Méndez, juez de la Corte de Apelación del Estado de Nueva York y de origen dominicano, también destacó la colaboración entre la prensa y el Poder Judicial porque, según expuso, los jueces hablan por sentencias y no pueden tener el papel de "salir a un foro público" a explicar a la población sus motivaciones para defenderla.

Sostuvo que por esa razón necesitan a los profesionales de la comunicación para que hagan esa función de explicar esos veredictos que están en la palestra pública.

Dijo que la justicia en Nueva York está abierta a la prensa con la secretaría del tribunal en donde se le da acceso al archivo. También el público puede revisar las sentencias y ver las pruebas que se presentaron en la litis que dio lugar al fallo del juez.

Agregó que ofrecen charlas a los estudiantes para que aprendan sobre cómo funciona el sistema judicial y en la corte de apelación se transmiten por YouTube y otras plataformas las audiencias, aunque no así en los tribunales de primer grado o inferiores.

Distancia del juez y la sociedad ha afectado su confianza en RD

Javier Cabreja, coordinador general de Comunicaciones y Asuntos Públicos del Poder Judicial, sostuvo que los poderes judiciales juegan un rol fundamental en la consolidación del Estado de derecho y que lo hacen en un contexto en el que la desconfianza sigue siendo un tema que le está afectando de manera significativa.

Agregó que esa desconfianza en los poderes judiciales, especialmente en República Dominicana, ha estado asociada más que en su gestión, a la relación que han tenido los jueces con la sociedad "que se ha caracterizado por la distancia y por el secretismo y por el tratamiento de las informaciones" que se difunden sobre "los casos judiciales desde una perspectiva sensacionalista".

El panel estuvo moderado por el decano de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, Antonio García Padilla, y participó también Isabel Duelo, de Argentina, consultora internacional.

Leer más Director de la RAE, jueces y periodistas de varios países expondrán en RD sobre comunicación y justicia