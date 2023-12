Hija de vinculado con Kiko La Quema, dice que entregó a su padre a la PN y "no aparece"

Hija de alias "Bocu" indicó que luego de la entrega voluntaria de su padre por su supuesta vinculación con Kiko la Quema, este no aparece. ( DIARIO LIBRE / DANIA ACEVEDO )

Carolin Arianny Santana, hija de Juan Amaury Nova Ortiz "Bocu", indicó este lunes que luego de dos días de la entrega voluntaria de su padre a las autoridades por su supuesta vinculación con Kiko La Quema, este "no aparece".

La joven manifestó ante la prensa que ella acompañó a su padre el viernes a las 5:00 de la tarde a ponerse a disposición de las autoridades, tras enterarse que lo buscaba la Policía Nacional (PN) por su supuesta vinculación con el microtraficante José Antonio Figuero "Kiko La Quema".

Santana aseguró que cuando fue a llevarle la comida al destacamento de San Cristóbal, ayer, domingo, al mediodía, no lo encontró allí y tampoco en Cambita. Además indicó que las autoridades no le dan mayor información al respecto, ya que le indicaron que él estaba en manos de la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim), pero este organismo "no da la cara".

Asimismo, expresó que su padre se dedica a la desabolladura y pintura de vehículos, que solo estuvo detenido en una ocasión, y que sí es amigo de Kiko La Quema, pero que no está involucrado en actividad criminal alguna.

"Mi papá tiene mucho tiempo no trabaja con él, tiene casi dos años viviendo en el Cacao, mi papá ni siquiera sabía que lo estaban mencionado en eso y yo fui quien le dijo", puntualizó.

Además, pidió a las autoridades que le den noticias sobre el paradero de su padre, del cual no sabe desde hace un día.