El CNM, encabezado por Luis Abinader, concluye evaluación a aspirantes a TC

Concluyeron ayer las entrevistas a los aspirantes al Tribunal Constitucional (TC), por lo que hoy el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) se apresta a ponderar las candidaturas, luego de lo cual cada uno de los miembros someterá su propuesta.

En la última sesión el CNM interpeló a 20 postulantes, terminando así con el grupo de 113 que compiten por una de las cinco vacantes que quedarán en esa alta corte a finales de este mes.

El reglamento del CNM manda que, "concluido el proceso de vistas públicas, el CNM volverá a sesionar en un plazo no menor de 24 horas para evaluar y ponderar las diferentes candidaturas".

El presidente Luis Abinader, coordinador del Consejo, resaltó la dedicación de los aspirantes, así como la ética y el conocimiento jurídico de los mismos.

También agradeció la profesionalidad de los demás integrantes del órgano para realizar un proceso transparente.

Los jueces serán juramentados el día 16 de diciembre, de acuerdo al calendario aprobado por el CNM en noviembre, pero no tomarán posesión hasta el día 28 de diciembre, un día después de que venza el período de los cinco magistrados que ellos van a sustituir.

Deben elegir también al que será el presidente de esta corte de 13 miembros para ocupar el lugar de Milton Ray Guevara.

Para escogerlo, el reglamento establece que, "una vez elegidos todos los jueces del TC, el CNM determinará cuál de ellos deberá ocupar la presidencia y designará un primer y segundo sustitutos para reemplazar al presidente, en caso de falta o impedimento".

"El CNM volverá a sesionar en un plazo no menor de 24 horas para evaluar y ponderar las diferentes candidaturas" Reglamento CNM “

Todos estos jueces son escogidos por un único período de nueve años, sin oportunidad de reelección. Los cinco salientes cumplieron 12 años de manera excepcional por ser parte del primer grupo que conformó el TC cuando fue creado en el año 2012.

Además del presidente, abandonarán sus posiciones Rafael Díaz Filpo, Lino Vásquez Samuel, Víctor Joaquín Castellanos Pizano y Justo Pedro Castellanos Khoury.

Incidentes

En las sesiones sobresalieron incidentes, que, en la mayoría de los casos tuvieron que ver con Miriam Germán, procuradora de la República y miembros del Consejo.

La magistrada se inhibió luego de que Félix María Tena de Sosa, jefe de Gabinete de la Procuraduría, fuera entrevistado por el grupo. El día anterior también se abstuvo de evaluar a su yerno Amaury Amílcar Reyes.

Además ayer, Germán Brito lloró durante la entrevista a Yildalina Noemí Taten Brache, debido a que esta es hija de Antonio Jaime Taten Mejía, primer senador de la provincia Hermanas Mirabal y combatiente en la Revolución del 65.

"Aunque él ya no habita en la vida, yo estaba esperando que usted mencionara a mi amado Yim", dijo Germán Brito, a lo que la evaluada le respondió que no lo mencionó para no aprovecharse de la coyuntura.

Otro episodio ocurrió el 29 de noviembre, cuando la procuradora y la aspirante Cecilia Inmaculada Badía Rosario debatieron por el tema del aborto.

El impasse comenzó cuando el senador y miembro del CNM, Bautista Rojas Gómez, le preguntó a Badía ¿cómo trataría el caso de un aborto en el que estuviera en peligro la vida de la madre? A lo que ella le respondió que no ve una salida a esa situación porque la vida es inviolable desde la concepción.

En ese momento, Miriam Germán le inquirió que si justificaba un embarazo riesgoso se continúe hasta su término.

Balbiery Rosario Periodista y escritor egresado de la UASD con una trayectoria en prensa televisiva y varios medios impresos.