El llanto de Miriam Germán durante las vistas públicas a aspirantes al Tribunal Constitucional

La mayoría de los eventos en las evaluaciones a los aspirantes a jueces del Tribunal Constitucional (TC) fueron protagonizados por la procuradora Miriam Germán Brito, quien también es miembro del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

Este jueves, durante la última jornada, Germán Brito lloró durante la entrevista a la letrada Yildalina Noemí Taten Brache, quien busca ser tomada en cuenta para una de las cinco plazas al Tribunal Constitucional.

El emotivo momento fue porque Taten Brache es hija de Antonio Jaime Taten Mejía, quien, al parecer, tuvo una buena amistad con la procuradora.

"Aunque él ya no habita en la vida, yo estaba esperando que usted mencionara a mi amado Yim (como le decían a Taten Mejía)", dijo Germán Brito, a lo que la evaluada le respondió que no lo mencionó para no aprovecharse de la coyuntura, pero que sí estaba agradecida de su progenitor.

"No quería mencionarlo para mi provecho personal. Soy muy cuidadosa de eso, pero estoy muy agradecida de Antonio Jaime Taten Mejía", dijo la aspirante.

A seguida, enumeró parte la hoja de vida de su padre: fue el primer senador de Salcedo (hoy provincia Hermanas Mirabal), luchó en la Revolución del 65, fue prisionero en la cárcel de La 40, fue poeta y "apegado a su convicción de que la democracia".

Otro episodio que involucró a Germán Brito ocurrió en la sesión del 29 de noviembre, cuando la procuradora y la aspirante, la jueza Cecilia Inmaculada Badía Rosario, debatieron por el tema del aborto.

El impasse comenzó cuando el senador y miembro del CNM, Bautista Rojas Gómez, le preguntó a la postulante sobre ¿cómo trataría el caso de un aborto en el que estuviera en peligro la vida de la madre? A lo que ella le respondió que no ve una salida a esa situación porque la vida es inviolable desde la concepción.

En ese momento, Miriam Germán le inquirió que si justificaba que un embarazo riesgoso de muerte se continúe hasta su término y que la víctima de una violación deba cargar con el producto.

Germán Brito también captó la atención al inhibirse en la entrevista a su yerno Amaury Amílcar Reyes Torres y, este jueves, indirectamente estuvo envuelta en otro momento de atención cuando el director de la Oficina Nacional de Defensa Pública, Rodolfo Valentín Santos Félix, reprochó ante el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) el estado en que viven y cumplen su pena los privados de libertad en las prisiones del país.

La Procuraduría General de la República, que dirige Germán Brito, tiene a su cargo el sistema penitenciario del país. Santos dijo que nunca ha visto una sentencia que diga que un privado de libertad deba dormir en el suelo, al lado de una letrina o encima de orines.