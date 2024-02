Familiares de acusado por muerte de Paula Santana alegan inocencia; revelan estuvo preso por drogas

Familiares de Joaquín Alexander Hidalgo Marte, quien laboraba como seguridad en la empresa donde laboraba Paula Santana, y uno de los acusados por la muerte de la joven, informaron que su pariente cumplió una condena en prisión por delitos relacionados con drogas.

Lismeiry Altagracia, hermana de Hidalgo Marte, expresó que su familiar es inocente en este caso y que tras cumplir su condena se estaba integrando a la sociedad "sin quejas".

Manifestó que si una persona sale de la cárcel y busca trabajo es porque quiere regenerarse y hacer las cosas diferentes.

De acuerdo con la joven, su hermano le comentó que no tiene nada que ver con el caso y no dio más detalles al respecto porque "no vio nada".

"Mi hermano me dice que él no sabe nada de eso, él lo que era seguridad de la empresa, él no sabe nada de eso. Yo espero que el que sea culpable caiga preso. Esto se va a aclarar y si Dios quiere mi hermano va a salir de ahí", expresó.

La mujer denunció que agentes de la Dirección Central de Investigación de la Policía Nacional (Dicrim) le propinaron golpes a Hidalgo Marte.

Investigación de la Policía

La Policía Nacional arrestó a la semana pasada a Hidalgo Marte, de 38 años, y Alex Cruz Diaz (Chuki), 23 años, presuntos autores de los hechos.

La captura de ambos se produjo tras un proceso investigativo que conllevó entrevistas, levantamiento de vídeos de cámaras y de evidencias en la escena del crimen.

Asimismo, el 28 de este mes a las 9:00 de la mañana se estará conociendo la audiencia de medida de coerción para ambos.

