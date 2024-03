Aplazan audiencia del caso Medusa por licencia médica de uno de los acusados

El juez del Tercer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, Amaury Martínez, aplazó este viernes la audiencia del juicio preliminar en el caso de corrupción conocido como Operación Medusa.

La misma fue reprogramada para el próximo martes 5 de marzo, a las 9:00 de la mañana, debido a que el imputado Miguel José Moya presentó una licencia médica por faringitis aguda y bronquitis, a través de su abogado defensor.

Ante esta situación, el Ministerio Público indicó que pretendía enviar un médico legista para verificar la enfermedad, sin embargo, debido a limitaciones de tiempo, no les fue posible hacerlo. Por lo tanto, no se opusieron al aplazamiento de la audiencia, al entender que no estaban dadas las condiciones para proceder con la misma.

En la próxima audiencia, el juez continuará con la intervención de la defensa técnica de Alfredo Alexander Solano.

El caso "Medusa", que cumplirá tres años en los tribunales en junio, aún se encuentra en la etapa preliminar, involucrando a 41 personas físicas, exfuncionarios y empresarios, así como a 22 compañías, acusadas de defraudar al Estado dominicano con más de 6,000 millones de pesos durante la gestión del exprocurador (2016-2020).

Ante el gran número de imputados, algunos con hasta tres abogados, las audiencias se llevan a cabo en la Corte de Apelación Civil y Comercial del Distrito Nacional.

En el expediente sometido por la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), además del exprocurador de la República, Jean Alain Rodríguez, se acusa a Alfredo Alexander Solano, exsubdirector administrativo del Ministerio Público (MP); Javier Alejandro Forteza Ibarra, exdirector de Tecnología de la Información y la Comunicación del MP, y a Jonathan Joel Rodríguez Imbert, exdirector administrativo, entre otros.

Jean Alain Rodríguez cumplió el mes pasado un año en arresto domiciliario, usando grillete electrónico, luego de haber agotado más de 18 meses en la cárcel Najayo-Hombres, en San Cristóbal.

