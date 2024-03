Estudio reporta el 59 % de los casos de incesto los produce el abuelo materno

El juez presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Henry Molina, encabezó el viernes el acto de presentación de un informe estadístico realizado por la Comisión para la Igualdad de Género del Poder Judicial, el cual reveló que el 8 % de las decisiones emitidas por la Sala Penal de la SCJ durante el año 2022 corresponden a violencia doméstica, delitos sexuales y violencia contra la mujer.

El informe fue presentado en el contexto del Día Internacional de la Mujer, durante el cual también fue publicado el estudio "Análisis de las Sentencias dictadas por Órganos Judiciales de la República Dominicana en Delitos de Feminicidios, violencia sexual e incesto durante el período 2020-2022".

"El informe del Banco Mundial sobre género, derecho y empresa, evidencia un retroceso en el amparo legal de las mujeres. En promedio, ha bajado a un 64 % (el año pasado era de 77 %). Esto quiere decir que la brecha de desigualdad entre mujeres y hombres está aumentando", afirmó el magistrado.

Indicó que, año tras año, los estudios regionales plantean que las prácticas patriarcales siguen asentadas en la cultura colectiva de la región, "llegándose incluso a justificar la violencia contra las mujeres" y que "derechos que hasta hace muy poco se daban por sentados, están siendo cuestionados de manera frontal por corrientes autoritarias y populistas".

En ese sentido, Molina adelantó que el Poder Judicial está en un proceso de transformación con una Política de Igualdad de Género y una guía de buenas prácticas para casos de violencia doméstica, intrafamiliar y de género, que potencian la correcta aplicación de las reglas del Derecho.

Presentación de las sentencias

La magistrada Nancy Salcedo, coordinadora de la Comisión para la Igualdad de Género del Poder Judicial y jueza de la Segunda Sala Penal de la SCJ, explicó que, durante el 2022, ese órgano jurisdiccional dictó un total de 1,494 sentencias, dentro de las cuales 131 (8 %) tratan sobre delitos sexuales, violencia doméstica y contra la mujer.

Agregó que "105 de estos casos involucran a víctimas menores de edad, esto es un 80 % del total de las decisiones emitidas".

https://resources.diariolibre.com/images/2024/03/08/whatsapp-image-2024-03-08-at-4.11.24-pm--1.jpeg Sentencias por tipo de delito (SUPREMA CORTE DE JUSTICIA)

"(La situación) la agravó la pandemia. Ustedes saben que en el mundo entero se mandó a cerrar todo y la gente vivía en hacinamiento. Ese hecho aumentó la violencia, se aumentó los incestos, los abusos sexuales, psicológicos y físicos contra los menores", dijo Salcedo.

Asimismo, indicó que, dentro de las 131 sentencias dictadas sobre los tipos penales en cuestión, el abuso sexual contra menores de edad es el más común, al alcanzar el 27 % de las decisiones, seguido de abuso psicológico contra menores de edad, que se situó en un 20% (en violación a la ley 136-03) e igual porcentaje en caso de violación sexual.

Destacó que la mayoría de las querellas fueron puestas por las abuelas y valoró el trabajo de los profesores en la detección de síntomas al ver a los niños tristes o que no hacen sus tareas.

La mayor cantidad de sentencias dictadas proceden del Departamento Judicial de Santiago (27) seguido de los Departamentos Judiciales de Santo Domingo y el Distrito Nacional ambos con (25), respectivamente; en cuarto lugar, está el Departamento Judicial de San Pedro de Macorís (18), en San Francisco de Macorís se emitieron (11), seguido de Puerto Plata, con ocho.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/03/08/whatsapp-image-2024-03-08-at-11.03.48-am--1.jpeg La magistrada Nancy Salcedo durante su presentación. (DANIA ACEVEDO)

El informe revelado por la magistrada Salcedo explica que, 115 personas imputadas de las 131 se encontraban guardando prisión.

En 42 de los casos, la persona imputada fue condenada por el tribunal de primera instancia a 20 años de reclusión, seguida de la pena de 15 y 10 años, con 23 casos cada una. A 22 años condenaron a 22 personas. Solo uno de los imputados fue condenado a 30 años en la Segunda Sala Penal.

Incestos

De su lado, la magistrada Martha Díaz Villafaña, coordinadora de la Subcomisión de Género del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís presentó el estudio "Análisis de las Sentencias dictadas por Órganos Judiciales de la República Dominicana en Delitos de Feminicidios, violencia sexual e incesto durante el período 2020-2022".

En cuanto al delito de incesto, fueron estudiadas un total de 18 sentencias emitidas por los Tribunales Colegiados del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Monte Plata, de La Romana y de Santo Domingo.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/03/08/incestos-rd.jpg Parentezco entre víctimas e imputados por incesto. (SUPREMA CORTE DE JUSTICIA)

Las víctimas fueron 15 mujeres y tres hombres. Diez de las 18 personas con edades entre los 10 y 14 años.

En el 88 % de los casos, la ocurrencia del hecho tuvo lugar en la casa de la víctima y el hecho fue cometido en 11 de los expedientes (59 %) por el abuelo materno.

El 67 % de los casos tuvo como resultado la condenación del imputado del hecho cometido, y sólo el 28 % fue absuelto en primera instancia.

Respecto a la condena impuesta, el 59% de los imputados fue condenado a 20 años de prisión; en el 25% de los casos fueron condenados a 10 años; y sólo al 8 % le fue impuesta la condena de 15 años de prisión.

Feminicidios

Con relación a los feminicidios, se estudiaron 29 sentencias, de las cuales 12 corresponden al Tribunal Colegiado del Distrito Judicial de Santiago; cinco al del Distrito Judicial de La Vega; tres a Sánchez Ramírez, Duarte, Bahoruco y el Distrito Nacional y dos, respectivamente, a Montecristi y Dajabón.

Díaz Villafaña destacó que, de las penas impuestas el 27 % de las personas imputadas fueron condenadas a 20 años de prisión; el 23 % a 15 años de prisión; el 19% a 30 años de prisión, el 12 % a 12 años y el 11 % a 10 años de prisión; siendo el porcentaje más ínfimo (8 %) condenados a 5 años de prisión. El 13 % recibió una multa.

Al momento de celebrarse el juicio, solo el 86 % de las personas imputadas enjuiciadas cumplían prisión provisional; en tanto, el 10 % se encontraba en libertad.

El 90 % de los casos dictaminados por los Tribunales Colegiados, fallaron condenando al imputado por la comisión del hecho, es decir, que le fue impuesta una pena; por otro lado, sólo el 10 % fue declarado absuelto.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/03/08/causas-feminicidio.jpg Alegaciones exculpatorias en casos de feminicidio. (SUPREMA CORTE DE JUSTICIA)

En cuanto a la clasificación jurídica de los hechos, Díaz Villafaña destacó que el 26 % fue clasificado como "homicidio involuntario" y el 19 % como "violencia doméstica".

Previo al apoderamiento de la acción ante el Ministerio Pública, se evidenció que el 31 % de los casos hubo violencias habituales relatadas.

La magistrada declaró que los feminicidios suelen ocurrir en la vivienda, principalmente en horarios de 12:00 de la medianoche a 6:00 de la mañana, siendo las armas de fuego y las armas blancas los objetos más utilizados.

Agresión y violación sexual

Respecto a las sentencias cuyo hecho o calificación jurídica es "agresión sexual" se tuvo un hallazgo de 21 sentencias con dicha tipificación, la mayoría (25 %) emitidas en Santo Domingo. Veinte de las víctimas son de nacionalidad dominicana y una haitiana.

En tanto, la parte querellante y/o actor civil, de las 21 acciones públicas acusadas por el Ministerio Público, solo 15 de estas se constituyó en querellante y/o actor civil, en tanto que seis no constituyeron, dejando al Ministerio Público perseguir la acción pública.

Al momento de celebrarse el juicio, el 67 % de las personas imputadas enjuiciadas cumplían prisión provisional; en tanto, el 24 % se encontraba en libertad.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/03/08/agravantes-violencia.jpg Agravantes en casos de violencia. (SUPREMA CORTE DE JUSTICIA)

De las penas impuestas, sólo el 41 % de las personas imputadas fueron condenadas a 20 años de prisión; el 29 % a 15 años de prisión; el 18 % a 10 años de prisión; siendo el porcentaje más ínfimo (6 %) condenados a 5 años y, 2 meses de prisión.

Previo al apoderamiento de la acción ante el Ministerio Pública, se evidenció que el 43 % de los casos hubo violencias habituales relatadas; el 24 % no presentó haber vivido violencias previas al hecho; sin embargo, hubo un 33 % en el que no se pudo apreciar si hubo o no violencia anticipada.

Por su parte, en el 29 % de los casos antecedían denuncias hechas ante el Ministerio Público; el 19 % no hubo denuncias previas; sin embargo, hubo 52 % en el que no se aprecia la existencia de denuncias previas.

Incestos en Nueva York

El evento contó, además, con una participación de la magistrada Bianka Pérez, jueza de la Corte Suprema en el condado del Bronx, Estados Unidos y jueza asociada del Tribunal Inferior de Apelaciones para el Primer Departamento de Nueva York, con el tema "Tratamiento del feminicidio, incesto, violaciones sexuales y casos emblemáticos".

Pérez señaló que, en Estados Unidos, hay "2.6 asesinatos por cada 100 mil mujeres, tres mujeres son asesinadas por su pareja cada día".

En solo dos Estados, Nueva Jersey y Rhode Island, el incesto es legal después de la mayoría de edad.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/03/08/bianka-perez.jpg La magistrada Bianka Pérez. (FUENTE EXTERNA)

Hace apenas dos años que el Estado de Nueva York elevó a 17 años la edad consentida para casarse, siempre y cuando un padre lo apruebe. Antes la edad permitida era 14 años.

"Hubo un promedio de 463,634 víctimas de violación y agresión sexual en los Estados Unidos, esas son cifras de 2023. Una de cada seis mujeres son víctimas cada año", afirmó.

El 90 % de los casos fueron entre personas conocidas.

Del mismo modo, destacó que las mujeres tienen cinco veces más probabilidades de ser asesinadas por una pareja abusiva si tiene acceso a un arma de fuego.