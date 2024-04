El "Dotolcito" se declara inocente en el juicio por la muerte de Joshua Fernández

Wesley Vicent Carmona (a) "el Dotolcito" imputado en la muerte del joven de 19 años Joshua Omar Fernández se declaró inocente de las acusaciones formuladas por el Ministerio Público en su contra.

En una ponencia final este viernes frente a las juezas del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, Carmona lamentó el fallecimiento de Fernández, ocurrido el 16 de abril de 2023, al ser alcanzado por una bala en momentos en que se producía un asalto en las afueras de la discoteca Kiss Bar del ensanche Naco, a la que había ido a celebrar su cumpleaños.

"Me quiero disculpar y lamentar por lo sucedido el 16 de abril de 2023 con Joshua Omar Fernández Decena, en la cual yo no tuve ninguna participación en ese acto", dijo "el Dotolcito" al comenzar a hablar ante el tribunal.

"Ese día yo me encontraba jugando baloncesto en la escuela Mauricio Báez (Villa Juana) y luego de terminar la liga, nosotros organizamos a dónde vamos a ir en la noche, y esa noche decidimos ir a la discoteca Kiss Bar y llegamos a eso de la 10:30, uno detrás del otro", prosiguió Carmona.

Indicó que en la discoteca, donde participaba como Host (anfitrión o animador de discoteca), el grupo que él había invitado estaba compuesto por unas 33 personas y que entre ellos estaban a Alison de Jesús Pérez Mejía (Chiquito), quien le comentó que los Uber no le contestaban y es así cuando "le recomienda a su taxista de confianza".

Posteriormente, dijo, "Chiquito" le preguntó que si podía ir a la disco con Luis Brito Troncoso (Luisito), a lo que contestó que no tenía problemas con eso.

"Cuando llegan a la discoteca yo les brindo dos tragos a ellos y luego decido utilizar al taxi para que nos lleve a la discoteca Mint Napolitano. Yo voy mirando el teléfono y es el taxi que ve un movimiento raro y me dice que es lo que está pasando", declaró.

Carmona manifestó que, luego escucha dos disparos y ve que tanto "Luisito" como "Chiquito" se montan asustados en el vehículo y, "al sentir la adrenalina en el carro" es cuando se da cuenta de la peligrosidad de la situación.

El "Dotolcito" refirió, ante una sala de audiencia repleta de personas, que "Luisito" y "Chiquito" discutían en el automóvil mientras iban rumbo a la discoteca Mint Napolitano.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/04/12/88f88b3f-69a9-4b2b-a7ab-2e358ab08549.jpg Wesley Vincent Carmona el Dotolcito mientras es conducido este viernes por el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. (WILDER PÁEZ)

Asimismo narró que más tarde, otros amigos que también compartieron en la discoteca lo llaman y le dicen que hay un muerto, cosa que al principio pensó que se trataba de una broma.

"Yo me fui en otro taxi para Mint Napolitano. Yo les dije a ellos que se vayan. Luego pasaron los días en los cuales yo me sentía presionado y asustado y era por eso que yo nunca declaré. Yo me sentía presionado con muchas personas, principalmente con mi papá", afirmó.

"Yo no maté a nadie, yo no robé a nadie y aquí me quieren poner como que yo fui el creador de todo. Yo no puedo controlar el tiempo, yo no estoy en la mente de nadie, yo no sé lo que nadie va hacer en el mundo" Wesley Vicent Carmona "el Dotolcito" acusado por la muerte de Joshua Omar Fernández “

Dijo que ha sufrido mucho en la celda y que no lo recomienda a nadie, "porque ahí dentro se sufre de verdad".

Envió un mensaje a la juventud a escuchar los consejos y no mezclarse con todo el mundo.

"Por no escuchar a mi familia tuve que darme cuenta que yo andaba como un loco en la calle", finalizó.

Acusación El Ministerio Público señala a "Chiquito" y a “Luisito” de haber disparado el tiro que segó la vida de Joshua Omar Fernández en el parqueo de la discoteca bar Kiss del sector Naco durante un asalto a varios jóvenes. Según la solicitud de medida de coerción que se depositó, Wesly Vincent Carmona, alias el Dotolcito, fue quien invitó a los dos primeros al centro de diversión y quien supuestamente planificó el delito que terminó en la muerte del joven.

"El Dotolcito fue el ingeniero de esta obra"

Más temprano, la madre del joven Joshua Omar Fernández señaló a el "Dotolcito", como el principal autor de la muerte de su hijo.

Bertina Decena justificó su acusación indicando que de todos los imputados, el único que la mira fijamente y "le corta los ojos" es él.

Puntualizó que, Alison de Jesús Pérez Mejía "Chiquito", otro de los imputados, no la mira, a diferencia de "el Dotolcito", quien le sostiene la mirada.

"Poco o mucho está involucrado en el caso y para mí es uno de los principales, porque él fue el organizador de todo, él viene siendo el ingeniero de la obra, quien buscó a sus obreros para que pegaran los blocks y el cemento. El ingeniero no se ensucia, manda a pegar los blocks y hacer la mezclar y esa fue su actuación", planteó Decena.

La madre de Joshua Omar Fernández dijo sentirse conforme con el trabajo que ha realizado la justicia y reiteró que esperar que el caso llegue hasta el final.

Los imputados por la muerte del joven son Luis Brito Troncoso, "Luisito"; Alison de Jesús Pérez Mejía, "Chiquito", y Wesly Vicent Carmona "el Dotolcito".

Abogado de "el Dotolcito"

Carlos Moreno, abogado de Carmona, indicó que el Ministerio Público "está ocultando los videos de las cámaras de la discoteca Kiss Bar", donde, a su juicio, se podrá ver quién realmente disparó.

También se quejó de que el órgano acusador no hizo análisis de balística al proyectil y al casquillo encontrado en la escena del crimen.

Audiencia fue recesada

La audiencia del juicio de fondo por la muerte de Joshua Omar Fernández fue recesada para el 22 de abril a las 2:00 de la tarde. Ese día, la defensa de los imputados y el Ministerio Público deberán expresar sus conclusiones y luego esperar que el tribunal delibere la decisión final.