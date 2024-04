Jean Alain asegura que no instruyó a Rodríguez Imbert a comisión de irregularidades en la PGR

El exprocurador Jean Alain Rodríguez solicitó este viernes dirigirse ante el tribunal para hacer una acotación a su defensa. Esta vez para negar que haya instruido al exdirector administrativo y financiero de la Procuraduría General de la República, Jonnathan Rodríguez Imbert, arealizar maniobras en los procesos de compras.

Jean Alain, señalado como el cabecilla de una supuesta red de corrupción que operó a lo interno de la misma Procuraduría General de la República, dijo ante el juez del Segundo Juzgado de la Instrucción, Amauri Martínez, que el procurador no es el superior jerárquico del director administrativo y financiero y, que por tanto, las acciones que haya cometido en el ejercicio de sus funciones están "bajo su responsabilidad".

«Yo quiero que conste en acta que en ningun momento, que en ningún momento, instruí ni para temas irregulares ni para ningún otro tema que ha sido planteado acá utilizando mi nombre, entonces todo eso es absolutamente falso, honorable magistrado», aseguró Rodríguez.

Rodríguez dijo que la Dirección General Administrativa y Financiera de la Procuraduría es una dirección como Pasaportes y Migración, que supuestamente, «no reciben órdenes del superior jerárquico, la ley no lo contempla».

Indicó que esas direcciones están adscritas a un ministerio y a un Consejo que establece las políticas públicas que deben llevar esas dependencias.

«En el caso de la Procuraduría usted tiene, por ejemplo, al Inacif (Instituto Nacional de Ciencias Forenses), a la Dirección General de Prisiones, pero también tiene a la Dirección General Administrativa y Financiera. En ninguno de esos casos el procurador general de la República ni el actual ni el pasado, ni el antepasado, es el superior jerárquico de esas personas, la ley no lo contempla», reiteró.

Jean Alain Rodríguez dijo que desde su posición de procurador no podía ni desvincular aRodríguez Imbert.

«En el caso particular del director general administrativo y financiero, ni tan siquiera tiene –el procurador- la facultad de quitarlo del puesto, es el Consejo, la ley incluso establece los tres casos y no son ninguno de esos directores generales, en el caso particular no daba a ninguno de esos directores instrucciones que no fueran aquellas de las políticas públicas del consejo, previamente aprobadas», acotó.

Organigrama y el Manual de Funciones del Ministerio Público

El Manual de Organización y Funciones del Ministerio Público del 2017 indica en la descripción del puesto y resposabilidades que el procurador general es quien preside el Consejo Superior del Ministeiro Público.

Tiene entre funciones designar al Director General Administrativo del Ministerio Público, y presentarlo al Consejo Superior del Ministerio Público para su ratificación y removerlo cuando lo estime conveniente.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/04/12/organigrama-estructura-pgr-aprobada-por-el-map-2019-1.png Organigrama del Ministerio Público aprobado por el Ministerio de Administración Pública en 2019. (FUENTE EXTERNA)

Además, dirigir, coordinar y supervisar la gestión de los directores generales del Ministerio Público, para garantizar el cumplimiento de los planes y estrategias aprobados por el Consejo Superior del Ministerio Público y recomendar la remoción de los directores generales de Persecución, de Carrera y de la Escuela Nacional del Ministerio Público por causa justificada.

Funciones de Rodríguez Imbert

Por el lado del imputado Rodríguez Imbert, quien admitió haber realizado maniobras en los procesos de compras para favorecer a las empresas del supuesto entramado, pero alegadamente bajo instrucción del exprocurador Jean Alain Rodríguez y el exdirector de Gabinete Rafael Stefano Canó Sacco, el manual de funciones dice lo siguiente respecto a su cargo :

La Dirección General Administrativa del Ministerio Público es una dependencia del despacho del procurador, de naturaleza operativa y sustantiva. Entre las funciones del titular de esta dirección figuran:

Establecer políticas para optimizar el uso de los recursos financieros.

Proponer al Consejo Superior del Ministerio Público, por intermedio del Procurador General de la República, políticas dirigidas a optimizar el uso de los recursos financieros.

Rendir informes periódicos sobre la ejecución presupuestaria del Ministerio Público y presentarlos al Procurador General de la República para la toma de decisiones.

Asegurar el cumplimiento de las normas relativas a las compras y contrataciones públicas.

Responsable de tomar decisiones sobre recursos y otros insumos para poner en marcha los planes de acción.

Rodríguez Imbert ha sido el único imputado que ha implicado directamente a Jean Alain Rodríguez en actos de corrupción, de los 26 que han admitido culpabilidad en el juicio Medusa.